El juez Llarena impide a Puigdemont personarse en la causa mientras permanezca huido

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no permitirá que el ex president catalán Carles Puigdemont ni dos de los ex consejeros huidos en Bélgica Clara Ponsatí y Lluís Puig se personen en la causa que instruye contra el Govern cesado ni tengan acceso a las diligencias hasta que no regresen a España.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, Llarena desestima el escrito de la defensa de los tres investigados, ejercida por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, en los que pedía su personación en tanto que éstos no se encuentran a disposición de la Justicia española.

De esta forma, el juez ratifica la decisión que tomó en este mismo sentido la antigua instructora de la causa en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien, después de derivar al Supremo la causa contra el Govern cesado y los Jordis, únicamente se ha quedado con la parte de la investigación que afecta a los Mossos y al ex jefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero.

El juez Llarena suscribe las palabras de Lamela y considera que “no ha lugar a autorizar la representación de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig hasta que estos se pongan a disposición de este Juzgado mediante su comparecencia personal”.

Los tres se encuentran en Bélgica junto con los ex consejeros Antoni Comín y Meritxell Serret desde finales de octubre y sobre ellos pensaban sendas órdenes europeas de detención hasta la semana pasada, cuando el juez del Supremo ordenó que las retirasen para que no se rompiese la continencia de la causa.

No obstante, en cuanto alguno de ellos entre en España será detenido en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso independentista.

Será este jueves cuando el juez belga que examinaba la extradición de Puigdemont y los ex consejeros huidos celebre la vista en la que, previsiblemente, se les retirarán los cargos en ese país.

De los imputados en esta causa, el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, el ex consejero Joaquim Forn y los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, son los únicos que siguen en prisión provisional.