El portavoz de Ciudadanos en el Parlament y número dos de la lista para el 21-D, Carlos Carrizosa, ha calificado de “mentira” y de “estrategia electoral” la acusación que ha lanzado este viernes la dirigente de ERC Marta Rovira de que el Gobierno amenazó con un escenario de “violencia extrema” y “muertos en las calles”.

En declaraciones a los medios, Carrizosa ha considerado que estas afirmaciones de Rovira forman parte de una “estrategia absolutamente electoral” y “perniciosa” de ERC: “Me parece un insulto y una mentira reprobable lo que dice Rovira, y que coincide con toda la sarta de mentiras de ERC durante el vergonzoso proceso independentista”, ha dicho.

El dirigente de Ciudadanos ha precisado, además, que no entra a valorar esta posibilidad que ha apuntado Rovira en un Estado democrático como el de España en el que se respetan los derechos: “No tiene ningún fundamento. Somos un Estado democrático, y se trata de una maniobra de victimismo y de mentiras decir que el Estado planeaba una violencia indiscriminada y fuerte en las calles. Yo, sinceramente, no me lo creo”.

Carrizosa, así, ha insistido en que estas acusaciones las ha formulado un partido como ERC, que “ha mentido continuamente a los catalanes” con las promesas de un referéndum o de la independencia, que no se ha producido.

Respecto a las listas electorales, ha afeado al PDeCat la intención del ex president Carles Puigdemont de incorporar a su candidatura al ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cuando “decían que la policía no estaba politizada”. Con ello, ha añadido, “lo reconocen implícitamente”.

Por otro lado, ha calificado de intolerable la “discriminación” de la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert hacia la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, después de que la invitase a volver a Cádiz, a través de un tuit escrito ayer.

“Invitaba a Arrimadas a largarse a Cádiz, discriminándola por razón de su ideología o por sus orígenes, y esto no lo podemos tolerar“, ha advertido.

En este sentido, el número dos de la lista de Ciudadanos por Barcelona ha denunciado los “tics excluyentes” del nacionalismo catalán.