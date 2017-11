Puigdemont desvaría: “El 155 no es legal, ¿qué ley española permite al Gobierno cesar al president?”

El destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue concediendo desde Bruselas, donde se encuentra huido, entrevistas a los medios de comunicación afines al secesionismo. En esta ocasión, ha hablado con El Punt Avui, donde ha afirmado que el Artículo 155 de la Constitución española “no es legal”, y se ha preguntado “en qué artículo de qué ley española se permite al Gobierno español cesar al presidente de la Generalitat y a un Parlamento elegido”.

Sobre su huída a Bélgica dice que “no hubiera imaginado que viviría un tiempo en Bruselas”, y cree que los separatistas han sido demasiado indulgentes: “Si me hubiera imaginado lo que ha pasado no hubiéramos sido tan indulgentes con el Estado español creyendo que se comportaría de manera democrática “.

Explica que esta fuga se produjo cuando “nos enteramos que estamos citados por la Audiencia 24 horas después de que se presentara una querella por rebelión, ¡que son 30 años de prisión!”.

Puigdemont ha reconocido que no pensaba que realmente se fuera a llegar a aplicar el 155: “Cargarse la democracia, las elecciones del 27-S con esta impunidad era inimaginable”. También ha admitido que el presidente Marino Rajoy le advirtió contra el referéndum ilegal: “Rajoy siempre me dijo que no haríamos el referéndum. Y lo hicimos”.

Además se ha referido al jefe del Ejecutivo para afirmar que él creyó que “Rajoy pensaría, esta gente pide la independencia que es algo que no les quiero dar, pero si me lo piden tantos con tanta persistencia creo que debo escuchar y encontrar soluciones”.

Sobre el papel de los medios de comunicación españoles, afirma que “la caverna española no sólo no tiene interés en contar la verdad, sino que quiere distorsionar la realidad. La verdad no les interesa nada” y que “los medios de comunicación españoles forman parte de la ‘Brigada Soraya Sáenz de Santamaría‘; se han puesto a su servicio de manera acrítica”.

Reconoce el fracaso internacional

El ex president también mostraba su decepción con los organismos internacionales, donde se ha encontrado sin apoyos: “Hicimos un análisis equivocado, cierto, pensamos que la Unión Europea, la OTAN, la sociedad de la información, habrían generado las vacunas suficientes en una sociedad de tradición autoritaria”. Y es que Puigdemont esperaba que “esta vez sí, felizmente, nos podríamos sentar en una mesa de negociación”.

Sobre la situación en Cataluña

Acerca de los ex consellers que se encuentran en prisión también ha hablado Carles Puigdemont, volviendo a pedir su libertad: “Los consejeros deben salir de la cárcel ya, sobre todo si queremos que haya elecciones en una situación de normalidad” e insistiendo en que “están en prisión por sus ideas”.

Carles Puigdemont también ha sido interrogado acerca de las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre. El destituido presidente catalán se se pregunta “si los resultados de las elecciones no son los que quiere el Estado, ¿está dispuesto a aceptarlos?”, y exige que “si la coalición del 155”, como llama a los partidos constitucionalistas “pierde las elecciones, al día siguiente que se retire”.

Se muestra confiado en que ganará las elecciones autonómicas y afirma que “confío en ir a tomar posesión al Parlament tras los comicios”.