“Un ex conseller de Sanidad huido en Bruselas y una alcaldesa que toma decisiones por ambición personal y no pensando en el proyecto político para su ciudad no ayuda absolutamente nada“. Así ha lamentado la diputada del PSC Meritxell Batet la situación en la que está Barcelona para lograr ser sede de laAgencia Europea del Medicamento (EMA). Batet aludía a la decisión del partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper su acuerdo de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Batet ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que haga “todo lo posible” por la candidatura barcelonesa. Dastis ha asegurado este miércoles que el Gobierno “se va a dejar la piel” por conseguir que la se ubique en Barcelona, y ha argumentado que si así fuera “sería un espaldarazo no sólo a Barcelona sino a toda España y a la UE en su lucha contra el populismo y el nacionalismo“, además de la economía y la innovación de la ciudad.

Dastis ha reconocido que “la batalla se antoja difícil” teniendo en cuenta la situación política creada por el desafío separatista, pero ha remarcado que el Gobierno sigue creyendo en la candidatura de la Ciudad Condal para albergar esta agencia tras el Brexit, como “una apuesta de futuro frente a los que pregonan futuros imposibles”. “La vemos como una candidatura que une y vamos a trabajar por ella”, ha remarcado.

El jefe de la diplomacia se ha expresado así en el pleno de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de la diputada del PSC, que ha lamentado que Barcelona haya perdido opciones por la incertidumbre creada por el proceso independentista y ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de haber contribuido a esa pérdida de opciones.

Para la diputada socialista, a la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y la huida de empresas que ha generado el ‘procés’ ahora se ha sumado “una alcaldesa que actúa como una independentista, cosa que conlleva claramente su apuesta euroescéptica también”.

Dastis ha compartido el diagnóstico de su interlocutora y se ha comprometido a “redoblar los esfuerzos” a todos los niveles para conseguir la EMA para la ciudad en la votación que tendrá lugar el 20 de noviembre, y ha pedido también el apoyo de la sociedad y de todos los grupos políticos, aprovechando para agradecer el apoyo del PSOE.

Batet ha destacado que el hasta ahora segundo teniente de alcalde Jaume Collboni “lo ha dado todo” por la candidatura de Barcelona y lo seguirá haciendo desde fuera del Gobierno local. “Los barceloneses merecemos la apuesta y el país merece la apuesta, le pido que haga todo el esfuerzo”, ha remarcado.