El fango era Évole: hizo un programa para defender al corrupto Trias de las noticias de El Mundo

El periodista Jordi Évole presentó en noviembre de 2015 una edición del programa Salvados, en la que intentó descalificar la investigación desarrollada por el diario El Mundo sobre la cuenta suiza del ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, identicándola con “la máquina del fango“.

Al aportar nuevas pruebas sobre la cuenta que Trias habría compartido con sus once hermanos y sus padres en Suiza, la misma cadena de televisión ha dejado ahora en evidencia a Évole, que dio cobertura a las mentiras del político convergente.

En aquel programa de Salvados, Jordi Évole presentó el caso de la cuenta suiza de Xavier Trias como el máximo exponente de las campañas de intoxicación desarrolladas por medios de comunicación para desacreditar a personalidades públicas.

El periodista Esteban Urreiztieta, que había firmado la investigación junto a Eduardo Inda, explicó que la noticia respondía a un informe de la Unidad Adjunta Operativa de la Policía, que atribuía al político convergente una cuenta con 12,9 millones de euros de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.

“Te ha tocado la lotería”

“Cuando El Mundo publicó el número de cuenta, mi abogado me dijo: te ha tocado la lotería“, explicaba a continuación el propio Xavier Trias, “como es un número falso, vamos a pedir al banco qué de respuesta”. Y efectivamente, poco después, Trias exhibió un supuesto desmentido firmado por la USB, en el que ni siquiera aparecía escrito correctamente su nombre.

El programa de Évole también incluyó un fragmento de la intervención en Espejo Público del entonces director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, quien se reafirmó en la información publicada, puesto que reflejaba la existencia de una investigación policial sobre la cuenta suiza de Trias.

El ex alcalde de Barcelona entró en antena por teléfono, para arremeter contra el periodista: “Me da vergüenza este tipo de periodismo que hacéis, que hayáis publicado mentiras a sabiendas, es absolutamente impresentable”. La respuesta de García-Abadillo fue aún más contundente: “¿Y a usted no le da vergüenza pertenecer a un partido que tiene a varios imputados, precisamente por llevarse el dinero fuera de España?”.

En el programa de Évole, Xavier Trias se mostraba convencido de que las informaciones de El Mundo sobre su cuenta suiza respondían a una campaña para desacreditar a “una persona que no era independentista, y que se ha vuelto independentista“.

“Una campaña política”

“La Policía filtra informes con una intencionalidad política clara, cuando faltaba poco para iniciarse la campaña del 9-N [el referéndum ilegal de independencia convocado por Artur Mas”, añadió Trias, “es muy triste que periodistas de El Mundo, en vez de reconocer que se han equivocado y pedir disculpas, insisten”.

Lo mismo parecían pensar otros periodistas entrevistas por Évole como el redactor de ABC Javier Chicote, quien presumió de haber tenido en sus manos el informe de la Policía sobre la cuenta suiza de Trias, pero decidió no publicarlo: “Al ver que la información era falsa, respiré aliviado, porque podría haberla publicado”.

Xavier Trias interpuso una querella contra los tres periodistas que firmaron la información en El Mundo: Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro. La Fiscalía ya ha pedido que se archive la querella, por considerar que los tres periodistas actuaron diligentemente, ya que su noticia estaba basada en un informe oficial de la Policía.

Comunicat de Xavier Trias en relació a les informacions de La Sexta i El Confidencial. pic.twitter.com/aeKFp5SY6Q — Xavier Trias (@xaviertrias) November 5, 2017

Después de su catarata de mentiras, a las que dio cobertura Jordi Évole, Xavier Trias ha emitido este domingo un comunicado en el que se muestra “sorprendido” al enterarse de que, efectivamente, tenía una cuenta en Suiza, y anuncia que ha abierto una “investigación” familiar para aclarar las nuevas pruebas difundidas por La Sexta.