El ex conseller de Territorio desafía al Gobierno subiendo una foto a Twitter desde su despacho

El ex conseller de Territorio y Sostenibilidad del Govern, Josep Rull, ha acudido a trabajar a su despacho pese a haber sido destituido de su cargo el pasado viernes tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

“En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Cataluña”, ha manifestado el ex alto cargo de la Generalitat en su cuenta oficial de Twitter.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Según ha podido saber OKDIARIO, el protocolo para esta mañana indica que los ex consellers de la Generalitat pueden acudir a su despacho para recoger sus cosas. En caso de hacerlo, tendrán que ser acompañados por un Mosso. Si se niegan a irse, el efectivo de la policía catalana tiene instrucción de levantar atestado para el juez y fiscal.

Los @mossos suben al despacho de @joseprull que ha acudido a su puesto de trabajo a pesar de su destitución. pic.twitter.com/bvyALrOeZi — Cristina Seguí 🇪🇸 (@CristinaSegui_) 30 de octubre de 2017

El Consejo de Ministros del pasado viernes, presidido por Mariano Rajoy, decidió destituir al presidente del Govern, Carles Puigdemont, y a todo su Ejecutivo con el objetivo de celebrar unas elecciones autonómicas el próximo 21-D.

El Gobierno central tomó esta decisión después de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia (DUI) que proclamaba la ‘república de Cataluña’.

Ha acudido a la reunión del PDeCAT

Minutos después, Rull ha abandonado el que fuera su despacho para acudir al Comité Nacional de su partido, el PDeCAT, que se celebra este lunes, según ha informado también vía Twitter.

“Salgo del departamento para ir a la reunión del Comité Nacional del PDeCAT. Continuamos con la agenda prevista”, ha publicado en redes sociales.

Surto del Departament per anar a la reunió del Comitè Nacional del @Pdemocratacat. Continuem amb l’agenda prevista #seguim — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

A la salida de su despacho, Rull no ha querido realizar declaraciones a los periodistas que le estaban esperando, asegurando que continuará con su “agenda normal”, a pesar de que ya no puede ejercer como conseller del Govern.

“A partir de ahora continuo con mi agenda a lo largo del día de hoy. Seguimos”, ha afirmado a los medios tras salir de su Consejería para sortear cualquier pregunta.