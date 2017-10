Cake Minuesa ha entrevistado en Barcelona al terrorista de Terra Lliure Frederic Bentanachs, aunque él niega ser tal cosa. Estos días, gente de su calaña está cerca del poder, en el entorno de la Generalitat de Cataluña y el Govern, especialmente junto a cargos de ERC y la CUP.

Bentanachs desmiente todo y lo que no, lo achaca a que “hace 30 años de aquello”. Dice de la banda criminal que fundó que era “un grupo independentista que luchó en la época franquista y no mató a nadie”. Cake no puede tolerar tanta mentira y salta: “Asesinásteis”.

De paso, el reportero de OKDIARIO le recuerda el atentado de mayo de 1981 contra Federico Jiménez Losantos: “Le disparásteis en las rodillas”. Su respuesta: “Eso fue una estrategia contra la lengua catalana”. Cake insiste: “¿Qué le dirías?”. Bentanachs no se lo piensa: “Que se joda”.

Jiménez Losantos, promotor de un manifiesto en defensa del español, fue atado y amordazado por dos matones en un descampado en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, y más tarde usaron su pistola, dejando al periodista -entonces reconocido como profesor- herido en una pierna.