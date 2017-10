Helena Boadas sabe de lo que habla. Lo ha vivido (y sufrido) desde niña. Es hija de la ex diputada de ERC María Mercé Roca, en su día candidata a la alcaldía de Gerona y vicepresidenta de Òmnium Cultural en su comarca. Helena ha decidido salir del armario independentista que le condenaba al silencio, a vivir escondida frente a la imposición ultranacionalista. Y lo ha hecho con un artículo en el ‘Diari de Girona’ que no tiene desperdicio, Verdades como puños para terminar reconociéndose ‘botiflera’, término con el que los separatistas se refieren de manera despectiva a los que no comulgan con su credo supremacista.

Por su interés, lo reproducimos íntegro en su totalidad:

“Escribo este artículo cuando medio país está sacando dinero a los cajeros automáticos para conseguir no sé qué. Ayer, cuando leí esta consigna que llegaba por tierra, mar y aire (en resumen, retire dinero todos a la vez) lloré y todo. Hoy ya se me ha pasado –no lloro y escribo un artículo, que es más productivo.

No sé si es necesario que diga que la medida es irresponsable porque me parece de juzgado de guardia; teniendo en cuenta que la han seguido miles de personas seguramente sí. El sistema bancario es muy sensible, inmensamente. Y jugar con eso es jugar con fuego. Por otra parte no se quien se quiere perjudicar con esta acción. Porque de momento, a día de hoy, los únicos perjudicados son las abuelas que querían sacar dinero para ir al mercado y no han podido porque el cajero no tenía efectivo. Era esta la idea? Si alguien se asusta, cuando vuelva a haber efectivo lo sacará todo para no volverse a encontrar en la misma situación. Supongo que todos vemos el peligro -immens- de ello.

Si me quedaba algún gen de la independencia escondido en algún rincón del cuerpo, en los últimos meses ha quedado fulminado. Que no hay fractura social? no; si cuando no eres independentista escondes debajo de una piedra, no hay.

Mirad, yo escribo este artículo porque estoy cansada de esconderme. Como muchos otros catalanes, vengo de un contexto muy independentista, mucho. Es lo que he vivido toda la vida. Cuando he conseguido hacerme una mirada propia sobre las cosas, una mirada crítica, he tenido que callar. Como tantas otras personas. Los grupos de whatsap son un infierno. TV3 es un panfleto independentista vergonzoso. La distorsión de la realidad es importante. Si en algún contexto me atrevo a hablar provoco al menos decepciones.

Estoy cansada de esconderme. Aquí lo tienes, soy una botiflera, ya me lo digo yo misma, no se preocupe. Pero aprovecha para reflexionar un poco, porque como yo hay mucha, mucha gente, muchísima, que continúa escondida debajo de la piedra”.