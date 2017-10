González, satisfecho con el 155: “Quien ha pasado por encima de la autonomía es la Generalitat”

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha manifestado este lunes que “el artículo 155 de la Constitución es tan constitucional como el uno y el dos” y que su “límite” en defensa de la Carta Magna es que “tiene que preservar y defender el Estado de las Autonomías”, toda vez que, según ha observado, ha sido la “autoridad de la Generalitat catalana” la que “ha vulnerado la autonomía” y le “ha pasado por encima”.

Así se ha expresado el ex presidente durante su intervención en la proclamación de Joaquín Moya-Angeler como doctor honoris causa por la UAL, donde ha pedido al Govern que “reconsidere” su postura y “vuelva al marco normativo y constitucional”, ya que, al margen de que la economía se pueda ver perjudicada, que es “una obviedad”; “se puede deteriorar mucho el intangible más preciado que hemos ido conquistando durante décadas, que es la convivencia en paz y libertad”. “Por favor, que no fracturen la convivencia”, ha apostillado.

González ha negado en varias ocasiones que la aplicación del artículo 155 de la Constitución suponga “acabar con la autonomía”. “Nadie se engañe, la autonomía la dejaron atrás, a mi juicio, de manera no responsable (…) los representantes políticos de la Generalitat el 6 y 7 de septiembre”, ha valorado el expresidente, para quien los dirigentes del Gobierno catalán “saltaron por encima de la autonomía, por encima de la Constitución y se situaron en el vacío”.

El ex líder de los socialistas españoles, quien ha precisado que sus palabras no representan más que así mismo ya que incluso él siente “a veces la angustia” de no sentirse “representado suficientemente por nadie”; ha considerado que desde las jornadas en las que fueron aprobadas la ley de referéndum y la ley de transitoriedad la “responsabilidad” del representante del estado democrático y de derecho era “restablecer la autonomía de Cataluña dentro del marco de la Constitución”.

Para Felipe González, “cargarse la autonomía” no está en la aplicación del artículo 155 sino que fue lo que ocurrió entre los días 6 y 7 en el Parlamento catalán, en el “último acto de un proceso de destrucción del Estatuto de Autonomía”, que es la base de la “legitimidad” de las autoridades.

“No tengo miedo a ninguna reforma”

González ha considerado que España está “al final de un ciclo” y ha lamentado que “no haya talento para renovar el proyecto y reformarlo” porque “les da miedo” abordar una Constitución que es “garantista” aunque “a veces hay fallos en su aplicación” porque “todas las democracias son imperfectas”.

Así, ante los homenajes conmemorativos por la vuelta a Cataluña del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, Felipe González ha señalado que siempre hay “fechas para conmemorar y celebrar”, sentido en el que se ha referido a la efeméride de los Pactos de Moncloa, con lo que ha advertido que “habrá algunos que solo conmemore y otros que celebren, y otros que diga que de aquellos polvos vienen estos lodos, porque hay para todos los gustos”.

“No tengo miedo a ninguna reforma, al contrario, porque -la Constitución Española- es la más amplia en derechos y libertades que conozco”, ha manifestado González, quien ha recordado que él estaba “en la sala de máquinas” cuando se proclamó el texto de 1978, que garantiza que en el país se puedan “defender todas las ideas”, pero “dentro de la Constitución” al respaldar las “libertades políticas”.

Con esto, ha incidido especialmente en que en España “se permiten todas las ideas, lo que no se permite es utilizar las ideas rompiendo las reglas de juego”, por lo que ha criticado que se utilicen estas ideas para “romper unilateralmente el marco de convivencia”, ha dicho el ex presidente Felipe González.

González ha hecho un llamamiento a la “calma” para evitar “seguir cometiendo errores” en un momento “de gran confusión” que “se deriva a veces de la ignorancia de elementos básicos” como que “no hay democracia contra la legislación”. “Puede haber votos, pero no democracia”, ha afirmado. “Los que pertenecemos al régimen del 78 la queríamos -la democracia-, la queremos y la seguiremos queriendo siempre”, ha recalcado.