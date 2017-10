Societat Civil Catalana convoca este miércoles a las 20.00 h bajo el lema ‘¡Basta Puigdemont! ¡Basta Junqueras!’

Entidades contrarias a la independencia han convocado este miércoles a las 20.00 horas una concentración en la plaza Francesc Macià de Barcelona bajo el lema ‘¡Basta Puigdemont! ¡Basta Junqueras!’.

Societat Civil Catalana (SCC) ha difundido a través de las redes sociales la convocatoria de una concentración masiva que se celebrará un día después pero a la misma hora que la concentración convocada por las entidades soberanistas en la misma zona para pedir la liberación del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y del de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los convocantes, que ya llenaron las calles de la capital catalana el pasado 8 de octubre con más de un millón de personas portando banderas españolas, catalanas y europeas, llaman a participar de manera pacífica y cívica para defender el constitucionalismo: “Recuperemos a Tarradellas. Es urgente recuperar la unidad y olvidar lo que nos separa, porque nuestro país es demasiado pequeño para depreciar a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos”.

Por las redes sociales, se está desplegando con rapidez la convocatoria, que viene avalada y argumentada con que “queremos parar este bloqueo nefasto, queremos parar la brutal caída de la economía”. Los organizadores afirman que quieren “dar apoyo al Estado de Derecho, recuperémoslo”, y volver “a la estabilidad que nos hace crecer, a la convivencia”.

SCC lamenta la manipulación de la ciudadanía catalana a través de los colegios y los medios públicos: “Sin más épica, sin propaganda pagada con nuestro dinero. ¡Basta TV3 y RAC-1!” y reclama una convivencia con “más tranquilidad”.

En su mensaje, la entidad presidida por Mariano Gomà insiste: “No queremos épica. No queremos sedición, un delito, ¡queremos ‘seny’!”. Y concluye con una reivindicación de que Cataluña no es propiedad de los idnependentistas: “Basta de utilizar la voz de los catalanes, basta de ofrecer lo que no está en juego, basta de fomentar el odio”. Y llamando a la movilización diaria: “Ahora toca reaccionar. ¡Reclamamos política!”.