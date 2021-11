Katia B., esposa de Pedro Nieva, principal acusado del crimen del concejal Javier Ardines, ha declarado este lunes por videoconferencia en el juicio que se sigue por el caso Ardines. Katia ha exculpado a su marido del asesinato, pero además ha dicho que tras su primera declaración ante la Guardia Civil y tras montarse en el coche de su marido le advirtió: «creen que has sido tú». También ha quedado claro que en agosto de 2018 tras el asesinato de Ardines, pensó que su marido podía ser culpable, aunque hoy ante la Fiscal ha negado pensarlo y lo ha exculpado porque «tras hablar con él me dijo que no había sido».

La mujer, visiblemente nerviosa y a la defensiva durante el interrogatorio de la Fiscal ha asegurado que no supo nada del crimen que se cometió aquella madrugada cerca de donde ella estaba pasando unos días entonces, en Belmonte de Pría. Ha asegurado que fue el hijo de Ardines, Iván, quien le avisó de que su padre estaba muerto, «al parecer de un infarto». Pero luego durante el día la hija de Ardines le dijo que su padre «tenía la cara destrozada» y por tanto comprendió que había sido asesinado.

Poco después fue interrogada por el capitán de la Guardia Civil de Gijón, que le preguntó si su marido era celoso y ella envió un mensaje a su marido: «Pedro. Qué has hecho». «Yo no hecho nada. Te lo juro. Ha estado en casa sin casi poder dormir toda la noche. Como todas las noches», fue la respuesta de Pedro Nieva. Fue cuando Katia le pidió a su marido que acudiese a la Guardia Civil.

La relación marital se había deteriorado mucho después de la grabación que realizó en diciembre de 2017 Pedro a su esposa y Ardines en la mesa de un restaurante. Según admitió Katia en su declaración ante la Guardia Civil, llevaba 29 años acostándose con Ardines, a espaldas de sus respectivos cónyuges. Antes del verano la relación se deterioró tanto que Katia se fue a vivir a Asturias y su marido se quedó en Vizcaya. Comenzaron a hablar de divorcio y ella llegó a escribirle: «Me has dado miedo. Tenías una cara que parecía que me querías hasta matar».

En su declaración de este lunes, Katia recordó que en las horas posteriores al crimen su marido «estaba bastante nervioso» y que se negó a acudir a Llanes porque «no estaba en condiciones de conducir y que por eso no quería venir solo, todo ello a pesar de que él habitualmente es una persona muy tranquila».

El 16 de agosto de 2018 se encontraba en un camino el cuerpo sin vida del concejal Francisco Javier Ardines en el término municipal de Belmonte de Pría-Llanes (Asturias). Hace una semana comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Asturias, con la declaración de dos de los cuatro acusados por el crimen en el que se mezcla una historia de venganza, infidelidades y sicarios a sueldo. La autopsia determinó que la muerte del concejal Ardines «es de naturaleza violenta y su etiología médico forense es compatible con el homicidio». El principal acusado es Pedro Luis Nieva, que según las acusaciones contrató a dos sicarios, Maamar Kelii y Djilali Benatia, supuestamente encargados de matar a Ardines a través de un intermediario, Jesús Muguruza, cuarto de los acusados.