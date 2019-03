Carmena no invita sus concejales incómodos a las inauguraciones para “no estropear la foto”

El concejal de Ahora Madrid que preside los distritos Moratalaz y Salamanca, Pablo Carmona, ha escrito una dura carta contra la alcaldesa Manuela Carmena. En las elecciones municipales se presentarán en candidaturas separadas y la ruptura entre ambos ya es pública.

Pablo Carmona desvela que el Gabinete de la alcaldesa no le informa de que Carmena va a hacer una visita oficial a los distritos que preside para observar los proyectos estrella de la Junta Municipal que él dirige. Afea a la exjueza que con Más Madrid se apropia los logros de los concejales de distrito que no están implicados en esa candidatura.

“Queridos/as compañeros/as: Much@s me habéis preguntado las razones por las que no estoy acudiendo ni preparando las visitas que la alcaldesa Manuela Carmena está haciendo a nuestro distrito, Moratalaz. Por desgracia, la realidad es que ni el gabinete de prensa ni el de Alcaldía nos han invitado ni avisado de estas inauguraciones y visitas, enterándonos a última hora y de manera extraoficial”, explica en una carta el edil díscolo.

Destaca que “es difícil entender cómo este tipo de cosas pueden pasar, sobre todo en proyectos que dependen y se gestionan desde el propio distrito y en los que yo personalmente he participado”.

“(La presencia de ediles no adscritos) es incómoda en fotos municipales destinadas a alimentar campañas electorales de una parte del gobierno”

En este escrito que circula por los grupos del distrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, el presidente de Mortalaz indica que “ha sido especialmente triste cuando hemos visto las fotos de estas inauguraciones, fruto del esfuerzo colectivo, sirviendo de material de campaña del partido Más Madrid, algo que podría explicar que un concejal no adscrito a ese partido resultase incómodo en fotos municipales destinadas a alimentar campañas electorales de una parte del gobierno“. Llama la atención que se considere un “concejal no adscrito” cuando en los plenos está integrado, aún, de cara a la galería dentro del grupo municipal de Ahora Madrid.

“Como sabéis, no estuve presente en la inauguración de uno de los proyectos estrella de la legislatura: la escuela infantil La Sabina. Tampoco participo de la visita en torno a la instalación de ascensores que ha sido anunciada para este viernes en nuestro distrito. En estos casos muy especialmente, he formado parte de la comisión de preparación del nuevo modelo de escuelas infantiles y he tenido una implicación directa en la tramitación de todas las obras del Plan MADRE en el que tanto esfuerzo hemos puesto desde la Junta Municipal y desde la Asociación Vecinal Avance”.

“Conquistas de los vecinos”

En todo caso, el concejal agrega que “por suerte en el barrio sabemos que todas estas conquistas son el fruto de años de luchas, de la organización de los vecinos y vecinas, del trabajo cotidiano del tejido asociativo”. “Me he animado a dar estas explicaciones cuando algunas compañeras me han reprochado que no estuviese presente este tipo de eventos del distrito, espero que con este mensaje quede aclarado lo que ha sucedido. Un abrazo Municipalista y Rebelde. Pablo Carmona Pascual. Concejal-Presidente de Moratalaz”, concluye su misiva.

Cuando OKDIARIO preguntó por qué Carmena no invitaba a los ediles de Ahora Madrid que no se han unido a Más Madrid a los actos oficiales de la regidora, el equipo de Carmena niega la mayor y sostiene que sí son invitados. Un extremo que choca con la versión del concejal en cuestión.