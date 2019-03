Puigdemont pagará la minuta a su abogado con un sueldo público: le pone de nº 1 por Gerona al Congreso

Jaume Alonso Cuevillas, sin experiencia en el campo político, recibirá así su compensación por defender al ex presidente catalán, que aún le debe gran parte del coste de su defensa

Carles Puigdemont pagará la minuta de su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, con un sueldo público. El ex president de la Generalitat ha situado a su letrado como nº 1 de JxCAT por Gerona al Congreso, lo que prácticamente asegura a Cuevillas un escaño de diputado en el parlamento español..

“Aún no se le ha pagado la minuta y él exige un cargo político como recompensa, tanto por su ego como para recuperar económicamente el trabajo” espetaba hace unos días uno de los consejeros catalanes en el exilio a un ex colaborador suyo. Se refería a Jaume Alonso-Cuevillas, el mediático abogado de Carles Puigdemont, que tras defender al ex presidente de la Generalitat en los tribunales se ha convertido en un habitual de los platós y las conferencias, paso indispensable a día de hoy para hacer el salto al ruedo político. Alonso-Cuevillas, de 57 años, será el cabeza de lista de Junts per Catalunya por Gerona, el único de los cuatro números uno de la formación que no está encarcelado.

Jaume Alonso-Cuevillas asumió la defensa de Carles Puigdemont nada más ser citado por la juez instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, días después de la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Participó en los planes de fuga del ex jefe del gobierno catalán a Bélgica y desde allí le ha ido asistiendo y asesorando en todo momento, incluso cuando fue detenido en Alemania, hasta donde viajó Cuevillas en distintas ocasiones. Con su cliente fuera de España y no dispuesto a colaborar con los tribunales españoles, su labor como letrado del ‘procés’ se ha estancado, por lo que se ha reciclado como tertuliano de televisión, en TV3, y ponente en conferencias independentistas.

De hecho prácticamente hace ya semanas que ha abandonado sus discursos jurídicos para hacer discursos plenamente políticos, cargando contra los adversarios, principalmente los partidos nacionales, lo que hacía prever que tarde o temprano haría el salto a la política de la mano de Puigdemont. A finales del año pasado, ante la convocatoria de las elecciones europeas, exigió ser el candidato del partido del ex presidente catalán pero, al ocupar Puigdemont este puesto, finalmente ha sido recolocado e impuesto como número uno por Gerona, pese a no contar con el apoyo de la mayoría de la federación del PDeCAT que ven en él “un oportunista y ególatra”.

Alonso-Cuevillas ha asegurado a su entorno más cercano que como consecuencia de asumir la defensa de Carles Puigdemont, aunque a la práctica se ha llevado desde dos bufetes de Alemania y Bélgica en función de donde se encontraba en cada ocasión, ha perdido algunos clientes que tenia en el estado.