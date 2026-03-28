El cargo del Gobierno que hizo de guía de Sánchez en el Pirineo promociona los negocios de Begoña

Francisco Boya, el secretario general para el Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica que, como publica OKDIARIO, acompañó a Pedro Sánchez y Begoña Gómez en su fin de semana de desconexión en el Valle de Arán -del 20 al 22 de marzo- tiene una estrecha relación con el matrimonio. Además de formar parte del Gobierno, ha participado en distintos actos de los negocios privados de la mujer del presidente socialista.

Boya, que fue además senador del PSOE, guio a la pareja en una caminata hasta el refugio de media montaña Dera Honeira, donde almorzaron durante su fin de semana de descanso. Allí, los tres pasaron un rato distendido. No es la primera vez que Pedro Sánchez y Begoña visitan este enclave y se reúnen con Boya, que nació precisamente en Les, un pueblo situado en la provincia de Lérida.

Además de con Sánchez, Boya mantiene una estrecha relación con Begoña Gómez y ha sido habitual verle en alguno de los eventos en los que ha participado la mujer del presidente socialista, en calidad de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

El 21 de enero de 2022, por ejemplo, la esposa de Sánchez participó en una reunión a la que también se convocó al secretario general para el Reto Demográfico, en Navarra. El encuentro tenía como objetivo la presentación del llamado Mecanismo Rural de Garantía en España -impulsado por El Hueco, organización con la que Gómez colabora-, un proyecto orientado a provocar cambios legislativos en el mundo rural. El encuentro se celebró en la sede del Gobierno foral y tanto Gómez como Boya participaron telemáticamente.

En marzo de ese mismo año, Begoña Gómez mantuvo una «reunión de trabajo» con Boya sobre el «reto demográfico en Latinoamérica y su impacto en las empresas».

Y en junio, ambos participaron en una mesa redonda en el marco del encuentro Ruraltivity, organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur. Se da la circunstancia de que Gómez se ha presentado como «impulsora de proyectos» de esta entidad. En esa ocasión, ambos conversaron sobre la «colaboración público-privada en el mundo rural». En el cartel, la mujer de Sánchez figura como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.

En enero de 2023, Gómez firmó un acuerdo con la Alianza de entidades de mujeres rurales en el marco de su cátedra. La esposa del líder socialista calificó esta unión como «un encaje perfecto con el propósito principal de la cátedra». El acto estuvo apoyado por el Gobierno con la presencia de Boya y en él, Gómez aprovechó incluso para promocionar su plataforma para pymes, instando a las empresas a «medir el impacto que generan en el territorio».

Cabe recordar que la mujer de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida, e intrusismo, estos dos últimos delitos en relación a este software, que fue desarrollado por varias empresas para la Complutense.