La candidata Ayuso, “de la ceca a la meca” sin pasar por la manifestación feminista del 8 de marzo

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no estará "lo más seguro" en la marcha impulsada por las asociaciones afines a PSOE y Podemos que llevan su ideología de género hasta el extremo.

De aquí para allá, “de ceca en meca y de zoca en colodra”, como dice Sancho Panza en El Quijote. Así anda la portavoz del PP de Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en estos días de plena precampaña, como muestra la segunda entrega del Diario de Campaña que acaba de lanzar en OKDIARIO y que inauguró con el presidente de su partido, Pablo Casado.

En este nuevo episodio de su videoblog, Díaz Ayuso aparece “en mitad de un parque en Aravaca tuneándonos un poco”, mientras se maquilla, justo antes de ser entrevistada por Marta Robles “dando vueltas por Madrid”. “Ésta es la vida de la candidata, todo el día de la ceca a la meca”, apunta la candidata popular.

Una ruta con Marta Robles donde la periodista le emplaza a demostrar juntas a todo el mundo que “sabemos hacer más de dos cosas a la vez”. “Dos y tres”, responde Díaz Ayuso. Sin embargo, en este itinerario de precampaña, la candidata del PP no hará parada el próximo viernes en la manifestación organizada por las feministas del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Díaz Ayuso no estará “lo más seguro” en la marcha impulsada por las asociaciones afines a PSOE y Podemos que llevan su ideología de género hasta el extremo.

“Un día normal”

Y es que para la vicesecretaria de Comunicación del PP, el viernes será “un día normal”, por lo que no contempla ni secundar los paros ni hacer huelga a la japonesa, como hizo el año pasado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. No obstante, Díaz Ayuso, que no ha participado nunca en las manifestaciones del 8-M, mantendrá su agenda con diversos actos para mostrar que no da “la espalda” a las reivindicaciones de las mujeres, según declaró este martes en una entrevista con Europa Press

Además, Díaz Ayuso ultima un vídeo para concienciar sobre los obstáculos que se encuentran las mujeres a lo largo de su vida, en el entorno familiar o en el trabajo. “Sé que hay muchas personas y, en concreto, muchas mujeres que necesitan conocer qué gestos o qué políticas puedo hacer para ellas si soy presidenta de la Comunidad”, afirma.

Reproche a Ciudadanos

En cuanto al acto de Ciudadanos del pasado sábado, donde su líder en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, presentó su decálogo de ‘Feminismo Liberal’, Díaz Ayuso lamenta que en él “defendieron abiertamente la prostitución”. “Me parece que no se puede negociar con la explotación sexual de la mujer”, subraya.

“Creo que no hay más que conocer cifras y a aquellas personas que trabajan para combatir la trata para saber que la inmensa mayoría de mujeres, 9 de cada 10, son víctimas de extorsión y que ninguna la ejerce en libertad”, apostilla.

Según Díaz Ayuso, lo que hay que hacer es “combatirla y ayudar a la mujer a salir de ella”. “Eso no es ser liberal y eso no es para ponerse estupendo en una acto”, reprocha.