Cake al ‘cagari’ Zabarte: «¿Volverás a matar o te harás caca como cuando te detuvo la Guarda Civil?»

El terrorista Jesús María Josu Zabarte, conocido como El Carnicero de Mondragón se «cagó de miedo» cuando le detuvieron en junio de 1984. Así lo narró un veterano jubilado de la Guardia Civil en un foro de Internet. Esto se lo recuerda nuestra reportero Cake Minuesa en su encuentro con el etarra en las calles de Mondragón: «¿Volverás a matar o te harás pis y caca como cuando te detuvo la Guarda Civil?».

«Cuando lo capturamos en esa habitación había un zulo donde él se escondía tras un espejo chino, pues allí escondido estaba el muy… Tuvo la oportunidad de rematarlo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque sabía que -si lo hacía- después iba él… Y cuando tras el tiroteo se produjo el registro del inmueble, allí le encontramos, tras el espejo y dentro del zulo, cagao de miedo, sí, sí, cagao físicamente, y con la pistola en la mano, que del acojono que tenía no la tenía ni montada. Así era y son estos carniceros…», rememoraba el guardia civil del Grupo Antiterrorista Rural.

El reportero Cake Minuesa le recordó todo este episodio, planteándole una posibilidad: «Y si salen mal unas elecciones, ¿volverás a matar?, ¿volverás a poner bombas?». A continuación, el retrato más crudo del momento que el terrorista protagonizó cuando los agentes de la ley lograron darle caza: «¿O te volverás a quedar encerrado en un armario a hacer tus necesidades? ¿Cómo fue eso, ponerse a hacer pis y caca cuando venía la Guardia Civil?».

«¿Te ha valido la pena matar? ¿Te hubiera gustado matar a más gente?», le lanza Cake Minuesa al etarra, sin amedrentarse. Uno de sus acompañantes acusa al reportero de «provocar», entre gritos e intentos de agresión, pero el periodista insiste: «¿Volverás a matar, a poner bombas? ¿O te volverás a quedar encerrado en un armario a hacer tus necesidades?»