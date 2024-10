La búsqueda de fallecidos en Valencia se retomará por la mañana y el balance final superará el centenar

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacado en la noche de este miércoles que el flujo de llamadas al teléfono de desaparecidos ha ido en descenso, lo que son buenas noticias de cara al balance final de fallecidos por la DANA que se ha cebado con el Levante español esta semana. Eso sí, la cifra superará con seguridad el centenar una vez se retomen en la mañana de hoy jueves las labores de búsqueda de cuerpos. En este sentido, el alcalde de Masanasa ya avanzaba a última hora de la noche que en su localidad el saldo final sería de al menos «una decena» de fallecidos. Este fue uno de los puntos más afectados por la catástrofe, con el desbordamiento de un barranco cuyos efectos aún no han podido ser calibrados en su totalidad.

Mazón, quien ha destacado este miércoles por la noche que durante esta jornada se han efectuado 70 evacuaciones aéreas y 200 rescates terrestres, señalaba en la noche del miércoles que, «con todas las precauciones», desde el aire no se ve que haya personas que necesiten ser rescatadas. Tras confirmar que el cómputo oficial de víctimas mortales se mantiene provisionalmente en 92 personas en su comunidad (95 en total en España), ha explicado que el agua ha corrido como un torrente y no ha quedado estancada, por lo que no hay graves peligros de intoxicación o insalubridad en el suministro del agua.

El 9,2 % de la población de Valencia, 115.000 personas de las 1.270.000 que tiene la provincia, está todavía sin suministro eléctrico, si bien la realidad es «desigual» en función de los municipios y los esfuerzos están centrados en recuperar el suministro de agua. Mazón ha explicado que la actividad de los medios terrestres se mantiene en las zonas afectadas, y la de los medios aéreos se retomará este jueves con la luz del sol, ya ha asegurado que ha sido un día «muy intenso, de mucha actividad y mucho rescate».

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado que son 1.065 profesionales y 300 medios los movilizados por el Ministerio de Defensa, la UME y las fuerzas armadas españolas, que están centrados en el rescate, el ámbito cinológico para la búsqueda de personas y el desescombro de vías.

Bernabé ha insistido en que no se circule por las carreteras de la provincia, para dejar trabajar a los servicios esenciales y también por una cuestión de seguridad, pues hay carreteras secundarias que se desconoce en qué estado están y los conductores podrían quedar atrapados.

Alertas coordinadas con el Gobierno

Mazón explicó también que el sistema de alertas ante el temporal de la DANA está «protocolizado y estandarizado, coordinado por la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España». En este sentido, Mazón ha afirmado que las alertas se han realizado desde el CECOPI y ha defendido que «obedecen a los actos protocolizados y estandarizados, que están realizados según las informaciones que van llegando desde el domingo».

Explicó que el 112 comenzó a informar por distintas vías y «fue evolucionando según las notificaciones que se iban teniendo». «Es un sistema protocolizado que se ha seguido por parte de todos los técnicos, de los altos mandos, coordinados con los efectivos y administraciones. Por tanto, es un protocolo previamente establecido y que además coordina la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España. Este es el protocolo que se ha venido siguiendo en todo momento», zanjó.