Bolaños: «El presidente del Gobierno ha estado encima todos los días de la situación en Ceuta, todos los días al teléfono»

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión del Gobierno en la invasión de Ceuta por Marruecos. El ministro ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha estado encima todos los días de la situación en Ceuta, todos los días al teléfono».

El 30 de julio, 70.000 inmigrantes entraron a Ceuta de forma ilegal, mientras Sánchez se encontraba en el Palacio de La Mareta en Lanzarote, disfrutando de sus vacaciones de verano. Las consecuencias de esta invasión continúan sucediéndose en la ciudad autónoma y el presidente del Gobierno solo ha participado en dos actos oficiales, videoconferencias con ministros de su Gobierno con los que gestionó la crisis. Todavía no se ha reunido en persona con el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ni ha visitado la ciudad.

En la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, Bolaños ha querido «dejar claro» que mientras Ceuta se enfrentaba a una invasión territorial por parte de Marruecos, Sánchez «ha estado encima todos los días de la situación en Ceuta. Todos los días. Me consta absolutamente».

Durante su intervención, el ministro ha confirmado que «el presidente del Gobierno ha estado todos los días al teléfono, todos los días trabajando, todos los días dando instrucciones, y por supuesto que no estaba en Madrid».

Torres apoya a Marlaska

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ahondado en el enfrentamiento entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y reitera que en los días previos al asalto de Ceuta «no hubo comunicación» de que la ciudad autónoma fuera a ser asaltada por Marruecos.

Al contrario que sus compañeros, Robles ha asegurado en la misma Comisión de Defensa del Congreso que los agentes del CNI hicieron correctamente su trabajo y los días anteriores al 30 de julio monitorizaron la situación de la comunidad ceutí e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno que el país vecino había convocado una entrada a nado en la ciudad aprovechando que iba a ser la Fiesta de Marruecos. Y añade: «Fue claro en su manifestación y creo que fue una respuesta prácticamente in situ a lo que era la intervención de la ministra».

Margarita Robles ha reconocido que la respuesta de España durante la invasión fue tardía. Unas declaraciones que el ministro Torres ha enmarcado como una «una reflexión propia» de la ministra de Defensa durante su comparecencia en sede parlamentaria.