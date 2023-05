Ayuso advierte de los planes de futuro de Bildu: «No se van a conformar con estar en las instituciones»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a revalidar el gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este sábado en un mitin de campaña en Alcalá de Henares que ha contado con la participación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Ambos han acompañado a la candidata municipal del PP, Judith Piquet. En su intervención, Ayuso ha advertido que Bildu «no se va a conformar con estar en las instituciones», en referencia a los planes de futuro de la formación de Arnaldo Otegi y sus pactos con el PSOE. Rajoy ha hecho referencia a la campaña de la izquierda contra Ayuso y su familia, asegurando que no había visto en toda su carrera «algo tan brutal y antidemocrático».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho referencia al pulso planteado por Bildu al presentar listas con etarras condenados .»Solamente pedimos justicia. Un país que se acostumbra a mirar para otro lado para ver si los malos se contentan está condenado al fracaso».

«No quieren que hablemos de España, sino sólo de Madrid. Pero vamos a hablar de lo que somos y de lo que podemos lograr juntos. Ese mensaje, el de la libertad, es el más fuerte. El que les asusta y les aterra. Ya no caben engaños, porque una sociedad libre y próspera es imparable», ha recalcado. «Ese es el mensaje que va a triunfar el próximo 28 de mayo».

Ayuso ha señalado que «si no decimos las cosas desde Madrid, ¿quién y cuándo lo va a hacer?», en referencia al «deterioro constitucional» que permite «y del que se nutre» el Gobierno de Pedro Sánchez. «Esta semana ha dejado claro que volverá a pactar con los mismos, por lo que volveremos a tener los mismos problemas. Ahora somos conscientes de la responsabilidad que tiene el PP cuando lleguemos al Gobierno. Pero esta va más allá de la economía, este desastre que nos están dejando va a ir a más», ha advertido la presidenta madrileña.

«Año a año, este proyecto -de Sánchez- cada vez pesa más. Pensábamos que el PSOE era ruina y corrupción, pero es que se dedican a mucho más que eso. A destrozar la Constitución, a enfrentarnos. En esto Madrid tiene un papel vital. Destruir y dividir es muy sencillo, la conquista es buscar que nos une para coser nuestro futuro», ha insistido Ayuso.

«Es una oportunidad la que tenemos. Una, la del 28 de mayo y la de diciembre, para no dejar a nuestros hijos un país peor del que encontramos», ha asegurado Ayuso. «Me niego a pensar que la España que hereden sea una España rota por el agravio y el nacionalismo».

Rajoy

Por su parte, Rajoy ha comenzado su intervención manifestando su apoyo «a todos los candidatos del Partido Popular de cara al 28M». Sobre Ayuso, el ex presidente ha señalado que ha estado «40 años como militante del PP», un tiempo en el que ha visto «casi todo». Pero ha indicado que «una campaña tan brutal y tan antidemocrática como la que han puesto en marcha contra Ayuso, yo no la he visto». «Esta gente tiene un problema de urbanidad, la finura la desconoce. Adelante presidenta, ganarás y por mucho», recalcó Rajoy.

«El próximo 28M hay una oportunidad para opinar sobre lo que está pasando en España. Cuando tú pactas con lo ‘mejor’ de cada casa, te puede pasar lo de Frankenstein», ha señalado Rajoy. Y ha realizado un recuento de lo realizado por Pedro Sánchez y ese «gobierno Frankenstein»: acercamiento de presos, etarras en listas, leyes trans, «los okupas entrando bajo palio y derecho a canapé», indultos a los golpistas del 1-O.

Visita a Bilbao

Esta misma tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene previsto viajar hasta Bilbao para participar en un mitin por invitación del PP vasco. Una visita que no ha provocado la reacción del PNV, que desaprueba la estancia de Ayuso en el País Vasco.

Según Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el PP vasco «trae a este tipo de personajes de paseo por aquí, viene la propia Ayuso ‘in person’». «Supongo que creerá que viene a hacer la ‘guerra del norte’ otra vez. ¿Qué os apostáis a que intenta liarla? Y los del PP vasco, pensando que viene a ayudarles. ¡Pero si a lo que viene es a ganar votos en Madrid, y además votos que se los disputa a Vox!», ha dicho.

A su juicio, Día Ayuso «viene a Euskadi para sacar votos en Madrid, para quitarle los votos a Vox». «¿Y así piensa el PP vasco que va a levantar cabeza? ¡Otros que no saben ni por dónde les pega el aire! Hacen la campaña a Ayuso en Madrid y a Bildu en Euskadi».