La Audiencia Nacional anula las medallas de Marlaska a comisarios afines para subir su pensión

Nuevo varapalo judicial a Fernando Grande-Marlaska. La Audiencia Nacional condena por segunda vez al ministro del interior de Pedro Sánchez por conceder medallas policiales a comisarios afines sin justificar sus méritos. En una sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11 anula la concesión de estas condecoraciones al considerar que son ilegales y que el procedimiento empleado «está viciado». Además, el magistrado condena en costas a la Administración. Y es que se estima que el ministro ha utilizado de manera arbitraria estas condecoraciones para «agasajar» con una pensión vitalicia a sus agentes de confianza que acaban de jubilarse.

Esta causa se inicia a raíz de una demanda interpuesta por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) que considera que «no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para la concesión de la medalla de plata al mérito policial a miembros de la policía que acaban de jubilarse». Se le ha impedido al sindicato participar en el procedimiento vulnerándose de este modo el derecho fundamental a la libertad sindical. Además, añade que «se están utilizando estas condecoraciones para que sus beneficiarios obtengan de un modo indirecto un incremento de su pensión que se ve acumulado en un 15% sobre las retribuciones básicas».

También denuncia «la concesión de las condecoraciones a personas que no han intervenido directamente en operaciones de riesgo». Esto, explican desde el sindicato, causa malestar en el conjunto del cuerpo de la Policía Nacional porque «entienden que los méritos de los elegidos en ningún caso irían ligados a hechos concretos sino más bien a recompensar la trayectoria, lo que consideran que no sería posible con la medalla de plata».

Ilegal

El magistrado considera que se ha cometido «un vicio formal al no conceder la audiencia preceptiva a las organizaciones sindicales». El instructor recuerda que la resolución del 11 de mayo de 2012 de la Dirección General de la Policía por la que se implementan los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al mérito policial establece que la elaboración de las listas «corresponderá a las unidades en las que están destinados los funcionarios y una vez concluidas se convocará a los representantes de las organizaciones sindicales, a quienes facilitarán la relación de los funcionarios propuestos». Después, en un plazo de cinco días, «las organizaciones sindicales podrán presentar alegaciones o elevar al Consejo de Policías las propuestas que consideren procedentes». Sin embargo, señala el juez que el Ministerio de Grande-Marlaska no ha ofrecido a los sindicatos la oportunidad de «realizar tales intervenciones», negándoles así su participación.

Pero esta no es la única irregularidad. El ministro concedió estas medallas a sus agentes afines sin motivo que lo justificase. Y así lo recoge la sentencia. Marlaska concedió las medallas de plata a sus agentes alegando que se otorgaba como compensación a su «trayectoria profesional» y no por «un hecho concreto o un hecho humanitario». Sin embargo, el juez recuerda que la concesión de la cruz de oro o plata sólo está prevista cuando concurran una serie de supuestos como resultar muerto en acto de servicio, mutilaciones o heridas graves, dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia poniendo de manifiesto cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación, entre otros. Y para premiar a un agente por su trayectoria profesional ha de concederse el distintivo blanco que –a diferencia de la medalla de oro o plata– no tiene remuneración económica.

Incumplimiento

El ministro Marlaska, en lugar de acatar esta sentencia judicial, ha optado por volver a incorporar a esos comisarios en la última lista de agentes a los que se les ha concedido las últimas medallas de plata. Por este motivo, el sindicato ha vuelto a demandarle. Según ha podido saber OKDIARIO, esta nueva vista se celebrará el 19 de julio.