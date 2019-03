Arrimadas defiende la postura de C’s frente a la patrimonialización del feminismo

La presidenta del grupo de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, ha defendido un "feminismo plural e inclusivo" y ha criticado a algunos partidos que han tratado de "patrimonializarlo". "Eso no nos gusta, por eso defendemos el feminismo basado en políticas y no en carteles", ha precisado Arrimadas.

En una entrevista en la Ser recogida por Europa Press, Inés Arrimadas ha asegurado no sentirse “representada por el feminismo de portavozas”, en clara alusión al término utilizado por la dirigente de Podemos Irene Montero. En su opinión, “hay mucha gente que se identifica con un feminismo de políticas y no un feminismo que te dice cómo tienes que hablar o cómo tienes que vestir y me parece tan horrible decir que no hay violencia machista como decir que todos los hombres son maltratadores“, ha explicado.

En su opinión, Ciudadanos está defendiendo “un feminismo que es el que representa”, pero ha reiterado que su intención “no es expulsar a nadie del feminismo. Ha lamentado, no obstante, que haya otros partidos que sí “expulsan porque no se está de acuerdo con sus medidas”. En este sentido, ha recordado que dirigentes de Ciudadanos fueron increpados en la manifestación del 8 de marzo del año pasado. “Nos insultaron y nos tiraron objetos”, ha explicado Arrimadas.

Respecto a la violencia machista, ha defendido la postura de su partido y ha asegurado que Ciudadanos “no va a permitir que se niegue en este país que existe violencia machista ni que algunos quieran romper el pacto”. En clara alusión a Podemos de nuevo, le ha recordado al partido de Pablo Iglesias que no firmó el pacto de Estado contra la violencia machista y le reprocha que acusa a Ciudadanos “no estar comprometidos en la lucha contra la violencia de género”.

Gestación subrogada

Por otra parte, Arrimadas ha defendido el proyecto de ley presentado por Ciudadanos para regular la gestación subrogada. La dirigente catalana se ha mostrado visiblemente molesta durante la entrevista al ser preguntada por su postura sobre los “vientes de alquiler” en referencia a la propuesta de su partido.

“Un poco de respeto, está llamando vientres de alquiler a lo que no es un vientre de alquiler, es gestación subrogada”, ha respondido Arrimadas a la presentadora del programa, Pepa Bueno, a quien recordó que la propuesta de Ciudadanos prevé que este tipo de maternidad sea altruista.

“Si usted no cree en el altruismo es su problema y cuando habla de vientre de alquiler oferta y demanda yo no se a qué se refiere”, ha indicado Inés Arrimadas. Asimismo ha lamentado que se critiquen aspectos de su propuesta que no están contenidos en la misma.

“Nuestra ley no ampara el pago con dinero y como no pueden atacar nuestro modelo altruista atacan otros que no son los que defendemos“, ha indicado la líder de la formación naranja. Asimismo, ha insistido en la necesidad de regular esta práctica porque “hay una realidad social evidente”.