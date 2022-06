El juez Rafael Lasala, que investiga el operativo montado para recibir ilegalmente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, mantiene la imputación de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González Laya cinco días después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza decidiese dar carpetazo al asunto y archivar la causa para la ex alto cargo del Gobierno de Sánchez. En un auto, de 31 de mayo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor mantiene a la ex responsable de Exteriores como «investigada».

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que ha seguido la causa desde el principio y conoce todos los detalles de la misma, está convencido de que existen indicios sólidos de la intervención de la ex ministra socialista en la llegada de Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril del pasado año. El líder polisario aterrizó en España en un avión medicalizado, acompañado por al menos otra persona, para que le trataran de la Covid severa que padecía. Ghali fue tratado en el hospital San Pedro de Logroño.

De hecho, el ex jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, reveló al juez que su entonces superior, González Laya, sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción».

El ex jefe de gabinete declaró que su entonces jefa le advirtió de que si este tema salía a la luz «podría peligrar las relaciones con otro país» al que no se había informado, como finalmente ocurrió: Marruecos se enteró de la presencia de Ghali en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes con el país vecino. Además, Villarino confesó al juez que la decisión de dejar entrar en el país al líder del Frente Polisario no cree que «fuera de ella (Arancha González Laya) sólo por sí y ante sí, es decir, el Gobierno no es un reino de taifas», señalando de esta manera –de forma indirecta– al presidente Pedro Sánchez.

Esta revelación clave hizo que el juez encajara todas las piezas y en otro momento de la investigación concluyó que la llegada del líder del Polisario a España fue una «operación» que involucraba a varios ministerios y estaba coordinada por el propio presidente Sánchez.

Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza decidieron exculpar a la ex ministra en un auto dictado el pasado 26 de mayo haciendo caso omiso a la declaración de Villarino. «Si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona», precisaron.

Por esta razón, el tribunal concluyó que lo pertinente era «revocar la resolución» en la que se acordó mantener la imputación de la ex ministra y declarar el sobreseimiento de las actuaciones, «sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios contra dicha persona».

Sin embargo, casi una semana después el magistrado ha continuado dirigiéndose a la ex ministra como «investigada» de los hechos porque, explican fuentes consultadas, «la Audiencia Provincial cerró el caso sin conocer en profundidad los hechos que se le imputan».