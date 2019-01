El ex presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy ha defendido hoy que el cambio de gobierno que se ha producido en Andalucía es "bueno" para esta comunidad, y ha confiado en que redunde "en beneficio de los andaluces".

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede del Parlamento andaluz, que ha acogido este mediodía la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, el ex jefe del Gobierno Mariano Rajoy ha expresado su apoyo al líder del PP-A en esta nueva etapa.

“Yo no soy quién para dar consejos a nadie, yo lo que le deseo es mucha suerte”, ha señalado.

Ha resaltado que Moreno tiene “capacidad, dedicación y experiencia” y ha apostillado: “A partir de ahí, la suerte también cuenta”.

“Lo que se ha producido es bueno para Andalucía y yo espero que todo esto redunde en beneficio de los andaluces”, ha finalizado.

Ex presidentes andaluces

Por su parte, el ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez Borbolla, que había sido invitado como el resto de ex jefes de gobierno andaluces, ha apelado hoy al PSOE andaluz a hacer una reflexión y a tener “templanza en sus decisiones” porque, según ha apostillado, “en tiempos de consternación no hay que hacer mudanzas”.

De esta forma, y citando a Ignacio de Loyola, se ha referido Rodríguez de la Borbolla a la situación de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz tras perder la presidencia de la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, donde ha asistido a la toma de posesión del popular Juanma Moreno, Borbolla ha recordado que se cumplen 500 años de la fundación de la Compañía de Jesús por Ignacio de Loyola y ha destacado es una de “las organizaciones más eficaces de la historia de la humanidad”.

El santo decía que “en tiempos de consternación no hay que hacer mudanza”, ha dicho Rodríguez de la Borbolla al ser preguntado por la situación interna de Susana Díaz en el PSOE andaluz.

En este sentido, ha abundado en que las “organizaciones que funcionan deben tener templanza en sus decisiones”, por lo que ha sostenido que el PSOE andaluz debe hacer una reflexión, “serenamente”, en el Comité director que celebrará el próximo lunes en Antequera.