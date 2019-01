Moreno, el presidente pionero: el primero no socialista, de Málaga y con socio de gobierno

El nuevo presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno es padre de familia numerosa, amante de la música, aficionado al running y miembro del Partido Popular desde los 19 años.

Pocos días antes del inicio de la campaña electoral, en una entrevista concedida a OKDIARIO, Juan Manuel Moreno confesaba que si resultaba elegido presidente de la Junta de Andalucía, lo primero que haría sería darse “una ducha cantando de alegría bajo el agua”.

Será antes de asistir este fin de semana a la convención nacional del Partido Popular. Viaje que puede aprovechar para estrenarse en el cargo de Presidente acudiendo al Estadio Santiago Bernabéu a ver el encuentro entre el Sevilla FC y el Real Madrid. El presidente andaluz no es del Sevilla ni del Betis, a diferencia de su predecesora, la ‘bética’ Susana Díaz. Juanma Moreno es ‘boquerón’ del Málaga CF, con simpatía por el Real Madrid.

El ‘hombre del chaleco’ del Parlamento de Andalucía, mote con el que le llaman por esta característico esta prenda que viste en sus apariciones públicas, nació en Barcelona el día de los trabajadores del 1970. Ciudad a la que su familia emigró desde Málaga para que que su padre, un delineante industrial, pudiese trabajar en la SEAT de Martorell. Años después volvieron a Málaga, el pequeño Juan Manuel, sus dos hermanas y sus padres, Juan y María. Moreno se convierte en el primer presidente de la Junta que no es sevillano.

Desde los 19 años es afiliado al PP, donde ha ocupado cargos tanto en el partido como en el Gobierno de España. Desde la secretaría general de Nuevas Generaciones del PP hasta la secretaría de Estado de Servicios de Estado e Igualdad del Gobierno con Mariano Rajoy. Sin embargo, a Moreno no se le olvidan sus primeras experiencias laborales, por eso siempre ha defendido que de joven trabajó en un bar, de comercial e incluso de pizzero. Pero, ahora más que nunca, le tocará tirar de los conocimientos que adquirió en su carrera, Protocolo y Relaciones Institucionales, para gobernar con sus socios.

Persona máxima confianza de la ex vicepresidenta del Gobierno y rival de Pablo Casado en las primarias para dirigir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría -qué le acompañará en su toma de posesión-, Juanma Moreno fue uno de sus principales apoyos para llegar a la planta noble de Génova. De ahí que, con la victoria del nuevo presidente del PP, se llegó a rumorear con que Juan Manuel Moreno podría incluso no ser candidato a la reelección. Lo fue, aunque ante la previsión de malos resultados, el partido ya estaba preparando su relevo con una gestora que, ahora, ha quedado completamente paralizada ante la posibilidad histórica de gobernar Andalucía por primera vez.

Amante de la música, concretamente del rock, Moreno disfruta de los temas de U2, The Cure y Simple Minds. Llegó a ser vocalista de los grupos Lapsus Psíquico y Falsas Realidades. La noche de su boda entonó el ‘Sabor de Amor’ de la banda malagueña Danza Invisible, de la que se declara fan. Ahora dedica su tiempo libre -algo que verá reducido una vez tome posesión a finales de esta semana-, a hacer running, jugar al baloncesto o llevar el Cristo de la Exaltación de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga, donde coincidió con uno de los actores más reconocidos internacionalmente, Antonio Banderas.

Es padre de familia numerosa. Dio a conocer a sus hijos hace unas semanas junto a su esposa. Fueron a comer, junto a la familia de Pablo Casado, a un Mc Donalds. Encuentro que no dudaron en colgar en redes sociales. Pese a las críticas que recibió por no llevar a su jefe a degustar de la gastronomía andaluza, según explicó a este periódico, fueron los niños quienes determinaron la elección de este establecimiento de comida rápida.

Juan Manuel Moreno es el primer presidente andaluz que no milita en el PSOE, que no es del Sevilla ni del Betis y que no vive en la capital andaluza. Se ha convertido en presidente de la Junta de Andalucía cuando todas las encuestas vaticinaban el fin de su carrera política.