Susana Díaz se atrinchera en el PSOE andaluz ante el acoso y derribo de Sánchez

El entorno Susana Díaz plantará cara a Sánchez con el argumento de que, a diferencia de él, la líder del PSOE andaluz no ha perdido ningunas elecciones. Mientras, esperará a lo que ocurra en los próximos meses pues su entorno le dice que el gobierno del centro-derecha en Andalucía puede ser efímero y Sánchez es muy posible que tenga que enfrentarse a las urnas también.

Con el discurso construido en los últimos días de que Susana Díaz no ha perdido ningunas elecciones, a diferencia de Pedro Sánchez, y de que es diferente una moción de censura que una investidura, el PSOE de Andalucía pretende frenar las aspiraciones de la dirección federal. Desde Ferraz, la dirección de Sánchez, una vez certificada la pérdida del poder por parte de Díaz, ha empezado a preparar la salida de la aún presidenta del PSOE en esta comunidad.

El mundo municipal andaluz se lo viene exigiendo a la dirección del PSOE tras la debacle sufrida en las elecciones del 2 de diciembre, pero Ferraz ha decidido esperar a ver si había acuerdo entre el PP, C’s y VOX para poner fin a 36 años de poder ininterrumpido del socialismo andaluz. Aunque de ganas de fulminar a Díaz, desde la misma noche del 2 de diciembre, no faltaban ni en el cuartel general del PSOE ni en La Moncloa.

La ejecutiva de PSOE, en boca de su secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya advirtió el martes, tras la reunión semanal, que “la ejecutiva federal no va a ser ajena a la renovación en Andalucía”. Mensaje claro y directo. No sólo a Susana Díaz, sino también a todas aquellas personas que han forjado su carrera política al lado de la baronesa y que ahora organizan su resistencia para evitar su destitución, que tanto Ferraz como alcaldes y candidatos municipales -que no quieren hacer campaña junto a la lideresa destronada- quieren que sea antes de las municipales de mayo.

El entorno de Susana Díaz le anima a resistir porque cree que el pacto de gobierno entre PP y C’s será efímero

El núcleo duro de la aún presidenta -del que algunos que parecían muy cercanos empiezan a alejarse ante su previsible caída- plantará cara a la ejecutiva federal con el argumento de que su secretaria general no ha perdido ningunos comicios para tener que renunciar. Un poco lo que ya avanzó ella misma cuando Ábalos habló de la necesidad de regenerar el partido desde Madrid un día después de la hecatombe electoral. “Se regenera aquello que está degenerado, y el PSOE de Andalucía no lo está”, respondió Díaz.

Reproches a Moncloa

Fuentes del PSOE de Andalucía reprochan tanto a la dirección federal como a La Moncloa el hecho de dejarles solos en la lucha frente al pacto entre el PP, Ciudadanos y VOX. El PSOE andaluz considera que el Gobierno debería haber tenido un papel activo en Europa para advertir de que VOX “es la ultraderecha”, con el fin de crear una mayor presión a nivel comunitario sobre PP y Ciudadanos.

Los reproches hacia Sánchez y la dirección del PSOE no son nuevos. Horas después de conseguir el peor resultado electoral en esta comunidad, Susana Díaz achacó directamente al secretario general del partido la pérdida de catorce escaños por su papel en la crisis catalana. Precisamente este jueves, 300 cargos del Partido Socialista han firmado un documento en el que en contra de esta posición, respaldan la estrategia de Sánchez y critican las posiciones más radicales de Díaz, Javier Lambán o Emiliano García Page.

Nuevos comicios

Uno de los motivos por el cual Díaz quiere resistir en el cargo de secretaria general, más allá de continuar la pugna interna que tiene con Sánchez desde que se enfrentaron para el liderazgo del PSOE, viene porque su entorno le está diciendo que el pacto de gobierno entre PP y C’s será efímero, ya que las tensiones entre el partido naranja y VOX hará muy difícil la aprobación de leyes y el sostenimiento del ejecutivo. Díaz cree, según su entorno, que si se mantiene al frente de los socialistas andaluces en caso de repetición electoral, conseguirá arrasar en las urnas.

Además, verbalizan personas cercanas a ella, la posible caída de Pedro Sánchez del Gobierno llevaría al partido a una nueva crisis que dejaría al PSOE sin un liderazgo claro que podría capitalizar en caso de una salida premeditada del actual líder socialista.