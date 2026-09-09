El altavoz de Rabat se hace eco de la entrevista de Ayuso en OKDIARIO y le acusa de «hablar sin pruebas»

Le360, el digital marroquí más afín al palacio real de Rabat, se ha hecho eco de la entrevista de Isabel Díaz Ayuso en OKDIARIO para acusarla de presentar «como certezas acusaciones que siguen sin estar acreditadas». La firma Faiza Rhoul en una pieza titulada «Sebta, Marruecos y Trump: Ayuso se enreda en sus contradicciones», publicada apenas unas horas después de que la presidenta madrileña asegurara que, si gobernara España, rompería relaciones con Marruecos.

El reproche central de Le360 es que Ayuso da por probado lo que «la investigación judicial aún no ha acreditado»: que los servicios secretos marroquíes organizaron una «invasión perfectamente planificada» en Ceuta. Le360 ironiza con que, mientras el informe policial remitido a la Audiencia Nacional reconoce no haber podido individualizar responsables, «la investigación busca pruebas, ella, más eficiente, encuentra intenciones».

Un medio que exige lo que no se aplica

El problema es de dónde viene la lección. Le360, fundado por Aziz Daki y propiedad de Edit Holding, es conocido como el canal habitual para transmitir mensajes del palacio real, y Le Monde y Libération lo sitúan en un entramado de prensa marroquí dedicado a atacar a disidentes y periodistas críticos, como ocurrió en 2023 con la campaña contra la vida privada de Emmanuel Macron.

Ese mismo medio publica piezas de opinión, como «Marruecos no existía. ¿Y España, existía?», que hablan abiertamente de «ocupación» al referirse a las islas Chafarinas y abren la puerta a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla con los mismos argumentos históricos que usa Rabat. Su cobertura sobre el informe de la crisis migratoria tampoco es precisamente neutral: la titula «El frágil informe que desató la histeria contra Marruecos».

Es decir, el medio que reprocha a Ayuso mezclar «referencias históricas, declaraciones aisladas y posiciones oficiales actuales» sin rigor al hablar del «Gran Marruecos» sobre Ceuta, Melilla y Canarias practica exactamente ese mismo ejercicio, sólo que en sentido contrario.

Le360 también aprovecha para señalar la supuesta «contradicción» de Ayuso al invocar a Trump como «el principal faro del mundo libre» para aislar a Marruecos, cuando el propio Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara y mantiene con Rabat una de sus alianzas más sólidas en la región. Y recuerda que la entrevista de OKDIARIO evitó cualquier mención al ático de Chamberí que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid.