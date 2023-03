El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asistido este miércoles a la mascletà fallera en Valencia, la primera de la semana grande. Al ser invitado poco antes a lanzar un petardo en la falla Almirante Cadarso-Conde Altea, Almeida ha bromeado: «Depende de cuánta prensa haya delante y de las cámaras que pueda haber. Pero bueno, tampoco pasaría nada: porque tire un petardo no se va a caer la ciudad… ¿O sí?», ha añadido. No ha pasado desapercibido su pasado de pifias divertidas… menos para los sufridores de sus pelotazos.

Antes de acudir a la mascletà ha asistido a un homenaje al artista fallero Manuel Algarra, fallecido en 2022. Estando en la falla Almirante Cadarso-Conde Altea, Almeida ha hecho gala de su sentido del humor ante los medios, que primero le han preguntado si se animaba a tirar masclets (petardos) y luego le han preguntado si estaba seguro. Finalmente, se ha animado a tirar dos.

Es cierto que al principio no se ha mostrado muy convencido: «No veo mucha confianza aquí, ¿eh?», ha dicho, mirando a los asistentes, que no han parado en ningún momento en decirte cómo tenía que proceder.

Tras lanzarse, ha fallado en su primer intento, pero finalmente ha logrado encender el masclet sin que se haya producido ningún incidente. Aunque, ciertamente, antes de hacerlo, él mismo se mostraba reticente, teniendo en cuenta sus antecedentes.

«Depende de cuánta prensa haya delante y de las cámaras que pueda haber. Pero bueno, tampoco pasaría nada: Porque tire un petardo no se va a caer la ciudad… ¿O sí?», ha dicho entonces, con sorna y sonriendo. Para a continuación justificar: «No puedo ocultar que si no hiciera las cosas que hago, no rompiera lo que rompo y no me tirara donde no me tengo que tirar, estas cosas no me pasarían», ha constatado entre las risas de la concurrencia.