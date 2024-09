Alfonso Rueda resume su reunión con Sánchez: «Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, no ha logrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometa con alguna de las propuestas que le ha trasladado durante la reunión que han mantenido ambos este viernes en el Palacio de La Moncloa. «Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones», ha afirmado Rueda en su comparecencia ante los medios tras su encuentro con el dirigente socialista. El mandatario gallego le ha pedido a Sánchez que «corte de raíz» la posibilidad de acuerdos singulares en financiación, como el cupo catalán que los socialistas pactaron con ERC a cambio de que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat.

«He mantenido una reunión con el presidente del Gobierno buscando el beneficio para Galicia. Ha sido una reunión extensa, con muchas buenas palabras, pero con pocas concreciones por su parte. He llevado muchas propuestas ante las que espero compromiso real», ha asegurado Alfonso Rueda para describir el encuentro que ha mantenido con Pedro Sánchez en La Moncloa. Es la segunda vez que el presidente de la Xunta de Galicia se reúne con el presidente del Gobierno, la primera vez tuvo lugar en 2022 tras haber accedido a su actual cargo al frente del Ejecutivo gallego. Este encuentro ha tenido lugar en la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos.

Rueda ha insistido en que la financiación autonómica se debe debatir «de manera multilateral», es decir, con el resto de presidentes autonómicos. «Yo no he recibido ninguna propuesta concreta y no sé lo que va a pasar con otros presidentes autonómicos. Este tema me preocupa, me preocupa que el presidente del Gobierno no entienda que tiene que sentarnos a todos y que el primer compromiso a adquirir sería fuera de nuestras necesidades bilaterales que podamos hablar en estas reuniones», ha sostenido en su comparecencia ante los medios en La Moncloa.

«Este tema fundamental, vertebrador, lo vamos a hablar entre todos. Me preocupa mucho que no nos dé esa tranquilidad y yo me voy con esa enorme intranquilidad. Si yo sentí que si me iba a poner una trampa a ver si picaba y una oferta tal, yo no la tuve», ha añadido.

«El cupo catalán perjudica a Galicia»

Alfonso Rueda pide acabar «con la bilateralidad en financiación autonómica», al tiempo que ha admitido que durante su encuentro con Pedro Sánchez no se ha producido ningún amago de negociaciones en materia de financiación porque, considera que el marco propicio para ello es con todos los presidentes a través de la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin embargo, el dirigente socialista no le ha dado ninguna fecha concreta para celebrar este encuentro con los líderes territoriales. «No me dio fecha para una Conferencia de Presidentes, creo que será pronto, pero cuando le pedí que versara sobre financiación y no solo sobre vivienda, me dijo que las Conferencias de Presidentes son para llegar a acuerdos y que sobre este asunto no veía posible el acuerdo», ha esgrimido.

«Le he manifestado mi convencimiento de que los pactos de financiación singulares como el que estamos observando, que se está cerrando o se anuncia, por lo menos es lo que se nos dice con Cataluña, perjudican, en mi opinión, a todas las comunas autónomas», ha señalado. «Y desde luego, no tengo ninguna duda. A la comunidad autónoma que presido, a Galicia incluso lo tenemos cuantificado en alrededor de por lo que sabemos, insisto, por los datos que vamos conociendo alrededor de una disminución respecto a la financiación actual y aspiramos a tener más de 450 millones de euros que si se generalizase con otras comunidades autónomas que ahora mismo son aportantes netos al sistema, podría ser mucho más», ha enfatizado.

Al ser preguntado por si había hablado con Sánchez sobre la condonación de la deuda, Rueda ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta en esta reunión, apostillando que el jefe del Ejecutivo le había trasladado que las quitas de deuda eran otra fórmula dentro del sistema de financiación general.