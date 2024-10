Aldama alardeaba de su relación con Ábalos: «Hermano, con el ministro tengo todo armado»

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Koldo arroja numerosas pruebas que muestran el poder de influencia que el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, tenía sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus contactos traspasan fronteras y Aldama mantenía relaciones de alto nivel con mandatarios extranjeros con los que hizo negocios. Uno de estos acuerdos fue la posibilidad de lanzar la línea aérea que uniría España con la ciudad mexicana de Oaxaca, lugar del que Aldama era cónsul honorario. El comisionista alardeó de su relación con el ministro para lograr su objetivo diciéndole: «Con el nuevo gobierno, lo que se quiera, podemos hacer mucho».

Aldama actuaba en el extranjero —en especial en países de Hispanoamérica como México, República Dominicana y Venezuela— donde ganó millones de euros gracias a su relación con el Ministerio de Transportes de España. Tres meses después de que José Luis Ábalos tomara posesión como ministro, el día 10 de septiembre de 2018, Aldama intercambió mensajes con el diputado mexicano Pedro Miguel Haces con el objetivo de organizar una reunión en España. Aldama era consejero de Globalia y quería que se produjera este encuentro para fomentar la frecuencia de los vuelos a Air Europa a México. A la reunión asistirían Ábalos, Pedro Miguel Haces y el gobernador de la región de Oaxaca en México.

Haces le indicó a Aldama que no podría acudir al encuentro con Ábalos y el comisionista le respondió: «Guardo el cartucho para otro momento porque ya le tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid-Oaxaca con Air Europa». Al día siguiente, en una conversación intervenida por la UCO, Aldama hizo alarde de su capacidad de influencia: «Hermano, tengo aquí armado muchas cosas y con el nuevo Gobierno lo que se quiera y súper posicionado, podemos hacer mucho (…)». Más tarde, incidía en su relación con Ábalos al comentarle: «Te tengo que contar, hay mucho y muy bueno. Ya con el ministro de fomento tengo todo armado».

Venezuela

La actividad económica de Aldama también se expandió hacia Venezuela identificándose con personalidades del más alto nivel político, empresarial y socia. Una de estas relaciones es la que tenía como la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. «Para contextualizar el nivel de representación que tenía Aldama, referir que ejerció de interlocutor entre España y Venezuela, teniendo como interlocutores Ábalos y Delcy respectivamente», explican los agentes en el informe consultado por OKDIARIO.

Aldama se comunicaba con Delcy a través de aplicaciones de mensajería encriptadas como Threema. Estas conversaciones contienen asuntos de gran sensibilidad como negocios ligados a la compraventa de oro venezolano. En este contexto, los investigadores han encontrado en un ordenador incautado a Aldama la fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN 42) que ofrece 104 barras de oro a BANCASA SA, por valor de 68.498.254,11 dólares americanos.

Pagos en efectivo

El dinero obtenido por Víctor de Aldama sirvió, en parte, para pagar a los miembros de la organización. El asesor del ministro Ábalos, Koldo García, era una de las personas que recepcionaba este dinero en metálico. Para referirse a este dinero en efectivo utilizaban el eufemismo «aceite». A veces, Víctor de Aldama tenía problemas para abastecerse de efectivo y pagarle a Koldo, por lo que tuvo que hacerse con otras fuentes de financiación.

Una de estas personas era el empresario venezolano Jorge Giménez. Los investigadores han encontrado que el propio Giménez también conocía a Ábalos —a quien la trama llamaba El Jefe— y preguntaba por él. El 17 de mayo de 2020, Aldama le preguntó a Giménez si había podido mover algo del cash. «Lo necesito aquí para lo que sabes y no sé de donde sacarlo», le dijo Aldama, que en ese momento estaba fraguando la adjudicación millonaria a Soluciones de Gestión, la principal empresa investigada en la trama.

Giménez, en ese punto, le contestó que estaba poniendo de manifiesto que conocía que Aldama ya estaría ganando dinero en España en esos momentos. «Estás haciendo billete allá! No me mientas ajjaajaajaja», le escribió. A lo que Aldama contestó: «Que me va a pagar lo tengo claro, pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte».

Según los investigadores de la UCO esta afirmación es de suma importancia para la investigación, ya que en un único mensaje liga dos elementos fundamentales de la causa: en primer lugar, confirmaría que el flujo económico que espera tiene directa vinculación con algún contrato dimanante de la Administración, que en esos momentos sería el negocio de las mascarillas; y por último y más importante aún, reconoce, a renglón seguido, que para la consecución exitosa de esos negocios debe pagarse dinero en efectivo.