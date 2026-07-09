Se acabó lo de siempre: el histórico cambio que entra en vigor el 12 de agosto para miles de bares y restaurantes

Los bares, cafeterías y restaurantes de España afrontarán este verano uno de los mayores cambios de los últimos años en cuanto a los envases y residuos. A partir del próximo 12 de agosto, los establecimientos dejarán de servir salsas en sobres monodosis de plástico. Se trata de una nueva medida incluida en el nuevo Reglamento Europeo 2025/40 para reducir residuos y fomentar envases reutilizables. Esta nueva normativa afectará a productos conocidos y habituales como el ketchup, la mayonesa, la mostaza, el azúcar o las salsas para ensaladas.

A partir de ese día, se tendrán que ofrecer en dispensadores recargables, envases reutilizables o aceiteras rellenables. El objetivo de esta medida es reducir de forma drástica el consumo de plásticos en la hostelería y avanzar a modelos más sostenibles. Este cambio obligará a miles de negocios a adaptar sus sistemas de servicio en apenas unos días.

Los sobres clásicos desaparecerán progresivamente de mesas, terrazas y pedidos para llevar, de manera especial en cadenas de comida rápida y establecimientos con un gran volumen de clientes. Según las instituciones comunitarias, los envases monodosis representan una parte importante del plástico que termina en los vertederos. Las únicas excepciones de esta medida son los relacionados con la seguridad alimentaria, como en servicios de comida para llevar, donde los alimentos están preparados para consumo inmediato.

Más cambios en los envases de los bares

La hostelería no será el único sector que se vea afectado por estos cambios. El Gobierno también prepara la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que entrará en vigor en noviembre de 2026 para bebidas envasadas en latas y botellas. Con él, deberán cobrar un importe extra de 10 céntimos por cada envase, pudiendo los consumidores recuperarlos devolviendo la botella.

España busca así, de esa manera, acercarse a los objetivos europeos de reciclaje. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, el país apenas recoge el 41,3% de estos residuos, muy lejos del 70% que exige actualmente la Unión Europea.