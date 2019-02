El Gobierno se gasta 15.000 € en reformar la piscina de la cárcel de los golpistas, Rato y Bárcenas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desembolsado 15.000 euros para rehabilitar la piscina del Centro Penitenciario Madrid V, donde se encuentran los golpistas desde primeros de mes.

Fuentes internas del centro cuentan a OKDIARIO que las obras comenzaron a finales de diciembre, después de conocerse que los independentistas serían trasladados a la prisión de Soto del Real -desde Lledoners (Barcelona)- tras la previa petición del Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para garantizar la presencia de los golpistas en el juicio del 1-O.

El personal del centro prevé que las obras finalicen en quince o veinte días, de modo que los “presos VIP” que cumplen su condena en esta prisión podrán disfrutar de la piscina cuando comience el buen tiempo. Además de los golpistas -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, también se encuentran en el ‘codiciado’ módulo 10 otros internos como Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio por el caso de las ‘tarjetas black’; el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado tras el juicio por la primera época de la trama Gürtel; el ex secretario de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga; o el ex vicepresidente de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, entre otros.

Rajoy ordenó cerrarla

Mariano Rajoy decidió cerrar todas las piscinas de las cárceles españolas en 2012 al considerar que suponía un despilfarro el mantenimiento de estas instalaciones en plena crisis económica. Sin embargo, Pedro Sánchez ordenó, nada más llegar a Moncloa, reabrir veinticinco piscinas para el uso y disfrute de los internos, para lo que destinó una partida de 373.000 euros. A este gasto hay que sumarle el coste de los cursillos de socorristas para los presos que se encargaran de esas funciones. Estas obras se realizaron durante el verano pasado en la mayoría de los centros penitenciarios, salvo en el de Soto del Real que se han iniciado en el mes de diciembre.

Fuentes internas explican a este periódico que las instalaciones del Centro Penitenciario Madrid V se encontraban muy deterioradas, lo que ha ocasionado que durante la reforma se hayan encontrado con “varios imprevistos”. Instituciones Penitenciarias ha contrato a una empresa externa que se ha encargado de realizar el servicio de fontanería y los propios presos, que son alumnos del curso de albañilería, se han encargado de reponer los azulejos deteriorados.

Obras en la piscina

La empresa de fontanería presupuestó la reforma en un mínimo de 10.000 euros, una cifra que se ha elevado de manera considerable conforme ha avanzado la obra y que, por el momento, no está cerrada.

Explican a OKDIARIO que los fontaneros se han visto obligados a reemplazar las depuradoras y bombas porque las anteriores habían quedado totalmente inservibles tras ocho años en desuso. También han tenido que cambiar los filtros de arena así como todas las tuberías que bien estaban oxidadas o se encontraban en mal estado.

La piscina de la prisión de Soto del Real tiene unas dimensiones de 20 metros de largo por 16,50 metros de ancho y tiene una capacidad de 640.000 litros.