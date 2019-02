El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado "ánimos" al que fuera su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, ante la declaración que hará este jueves en el juicio por el referéndum del 1-O en el Tribunal Supremo.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el ex presidente catalán huido de la Justicia ha recordado que Oriol Junqueras abre el turno de declaraciones y ha añadido: “A partir de hoy, jueces, fiscales y acusadores verán y oirán lo que es verdaderamente una muralla democrática, aquella que tanto miedo les da”. “No dejar pasar la represión, no ceder ante la injusticia ignominiosa. ¡Ánimos, Oriol!”, ha añadido.

Orden de los interrogatorios

El juicio por el procés en el Tribunal Supremo incluirá con toda probabilidad el arranque este jueves de las declaraciones de los líderes independentistas con el interrogatorio al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que es el primero en la lista del escrito de acusación de la Fiscalía.

También es el encausado para quien la acusación pública solicita una pena más elevada, 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

El orden elegido coincide con el relato acusatorio de la Fiscalía, ya que según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press a Junqueras le seguirán los ex miembros de su Govern a quienes se atribuye igualmente rebelión y malversación y comenzando por Joaquim Forn (Interior), al que seguirán Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familia), todos ellos en prisión provisional.

A continuación irán los ex consellers en libertad Meritxell Borrás (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), a quienes se acusa de desobediencia y que al igual que sus compañeros en el Ejecutivo de Carles Puigdemont han sido acusados de malversación.

Tras ellos, y en consonancia con el relato de la Fiscalía, declararán los líderes sociales Jordi Sànchez (expresidente de la ANC y diputado de JxCat) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), y cerrará esta fase del juicio el interrogatorio a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

La fase de interrogatorios supone el inicio del juicio en sí, tras dos días de sesiones en los que se han sustanciado las cuestiones previas que han servido a las defensas denunciar vulneración de derechos fundamentales y para quemar su último cartucho de cara a una muy improbable anulación del procedimiento criminal.

El tribunal podría al inicio de la sesión de mañana anunciar ‘in voce’ su rechazo de plano de todas las cuestiones previas y continuar con la vista. En este caso, los razonamientos de la Sala al respecto no se conocerán hasta el momento de dictarse la sentencia.