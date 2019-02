El socio de Marjaliza niega que Granados cobrara comisiones en la Púnica

José Luis Capita, socio de David Marjaliza en más de medio centenar de sociedades, ha asegurado que “nunca se realizaron pagos de comisiones a Francisco Granados” y que “el ex dirigente popular no participaba en ninguna de sus empresas” ahora investigadas en la trama Púnica.

El socio de David Marjaliza -considerado el ‘cabecilla’ de la Púnica-, José Luis Capita, ha declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sobre el depósito de cerca de 700.000 euros localizas en Suiza a su nombre.

Fuentes presentes en la declaración aseguran a OKDIARIO que Capita ha negado haber realizado pagos de comisiones al ex consejero madrileño, Francisco Granados. El socio de Marjaliza ha asegurado que “el ex dirigente popular no participaba en ninguna de sus sociedades” y ha reconocido ante el juez y la fiscalía Anticorrupción que “David Marjaliza mintió en su declaración” porque “de haberse realizado pagos a Granados, él hubiese estado informado”.

Marjaliza atacó a Granados

A finales de diciembre el constructor que ideó la Púnica declaró ante García-Castellón por la última tanda de documentación aportada, en relación al pago de prebendas y comisiones a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños como Valdemoro.

El cabecilla de la trama de corrupción lanzó una oleada de ataques contra el ex dirigente del PP madrileño sin aportar ni un sólo documento que certifique dichas acusaciones.

El empresario, que entregó un archivo que consta de “más de mil folios”, presentó como “pruebas incriminatorias” billetes de avión, tickets de relojes de lujo o reservas en hoteles. Sin embargo, ninguno de estos resguardos estaba a nombre de Granados.

Tras ser cuestionado por las partes personas sobre cómo podía atribuir dichas compras al ex secretario general del PP de Madrid, si su nombre no constaba en ninguno de los documentos aportados, Capita contestó tajante: “Porque te lo estoy diciendo yo”. Y con una “actitud de prepotencia” -según fuentes presenciales-, animó a los allí presentes a que “demostrasen lo contrario”. El letrado, por alusiones a su defendido, aclaró que “para acusar a una persona ante el juez se necesitan pruebas”.

Ahora su socio en mas de medio centenar de sociedades, que tras estallar la trama se han declarado en situación de administración concursal, ha negado las acusaciones realizadas por David Marjaliza.