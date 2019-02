Un sindicato denuncia un delito de tráfico de influencias en las plazas más ‘codiciadas’ de la Policía

Jupol, sindicato de Policía Nacional, asegura que la Dirección General continua “amañando” la adjudicación de plazas en embajadas y misiones diplomáticas con el último requisito exigido: la titulación del curso de Seguridad y Protección en Misiones Diplomáticas.

OKDARIO ha tenido acceso a la denuncia presentada por el sindicato de policía Jupol, que lucha por la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado, en la que alude a la comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación – penado en el artículo 404 del Código Penal- por la asignación “a dedo” de agentes para cubrir las plazas vacantes en embajadas y misiones diplomáticas.

En el escrito, los denunciantes aseguran que mediante una “propuesta interna” -llevada a cabo por los mandos superiores- se designa a aquellas personas que ocuparán estos puestos de trabajo, según el sindicato, “primando para ello el amiguismo” y haciendo caso omiso a “los principios de mérito, igualdad, capacidad y antigüedad”.

Estos puestos de trabajo de personal de seguridad en misiones diplomáticas son muy ‘codiciados’ entre los funcionarios del cuerpo porque otorgan buenas retribuciones económicas y un crecimiento profesional reflejado en un incremento sobre la puntuación de méritos.

“Un proceso oscuro”

El proceso de selección mediante el cual se elegían a aquellos agentes que se beneficiarían de estas ‘codiciadas’ plazas ha estado sometido a un ocultismo absoluto hasta el año 2017. Hasta ese momento se desconocían las bases de la convocatoria y los requisitos mínimos que debían poseer los funcionarios que aspirasen a este puesto.

Según consta en el escrito “para disimular la asignación directa –a dedo- de los puesto de trabajo en embajadas y misiones diplomática, se obligaba a los funcionarios a inscribirse en una plataforma online en la que cada usuario debía rellenar una ficha con sus datos personales y profesionales”.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que “este proceso era una pantomima” dado que “nadie podía comprobar las fichas del resto de los aspirantes para establecer unos barómetros y comprobar que, efectivamente, se beneficiaban de las plazas aquellos que obtenían mayor puntuación”.

“El enchufismo continúa”

Explican a este periódico que “continúa el enchufismo”. Tras las continuas quejas, la Dirección General de la Policía se vio obligada a hacer públicas las bases del concurso en marzo de 2017. Los requisitos exigidos ahora son: encontrarse en activo en el cuerpo de Policía Nacional, con una antigüedad mínima de 10 años de servicio, no encontrarse dentro de los tres años anteriores a alcanzar la edad de jubilación, no tener anotaciones por infracciones disciplinarias no canceladas ni estar incurso en procedimiento penales o disciplinarios.

Además, se añadía una novedad: estar en posesión del Curso de Seguridad y Protección en Misiones Diplomáticas o comprometerse a realizarlo con carácter previo a la toma de posesión del nuevo destino.

El sindicato de policías aclara a OKDIARIO que con este nuevo requisito la dirección ha ideado “un nuevo método para continuar amañando la adjudicación de estas plazas otorgadas sin ningún tipo de criterio”. Explican que los aspirantes desconocen las bases para poder acceder a ese curso de formación imprescindible para lograr la plaza de seguridad en embajadas o misiones diplomáticas”.

Jupol denuncia que “la convocatoria debería tener libre acceso” y subraya la necesidad de anunciarse previamente.