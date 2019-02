El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha estrenado un nuevo programa en la televisión iraní HispanTV. En este caso se trata de un contenido basado en analizar distintos aspectos de la política y la historia de Estados Unidos a través del cine y las series.

Otra vez como presentador, el líder morado se vuelve a poner ante la cámara del canal sostenido con dinero del Gobierno de Irán. El nuevo programa, titulado ‘Spoilers’, reúne a tres colaboradores que discuten con Iglesias sobre cine y política.

El propio líder de los morados hizo pública esta semana el estreno de su tercer espacio simultáneo. Cabe recordar que se trata del segundo programa que presenta en esta televisión iraní, donde ya tiene la tertulia política ‘Fort Apache’. También dispone de un formato de entrevistas en Público TV llamado ‘Otra vuelta de Tuerka’.

Con su habitual carácter partidista en esta otra ventana que le abre el mecenas iraní Mahmoud Alizadeh Azimi, delegado en España de HispanTV, Pablo Iglesias estrenó el primer programa de ‘Spoilers’ el pasado sábado 19 de enero. Y lo hizo junto a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y actual pareja, Irene Montero, que aparece como colaboradora.

Sin embargo, estas primeras entregas “se empezaron a grabar hace meses”, según señala el propio canal iraní. De hecho, en el espacio del estreno, Montero aparece todavía embarazada. La dirigente morada dio a luz de mellizos de manera prematura el pasado julio. Hasta la fecha, sólo se han emitido dos programas, uno sobre el “racismo en EEUU” y otro sobre la “política exterior” de este país. Cada emisión dura cerca de una hora.

El plató, de tonos oscuros se encuentra decorado con la figura del famoso Uncle Sam, personificación del Gobierno de Estados Unidos. Es de eso precisamente en torno a lo que gira el programa, arremeter contra el Ejecutivo estadounidense. “Entre otros temas, se analizarán la política exterior imperialista de Washington, su apoyo al régimen de Israel y a Arabia Saudí, su papel en América Latina y en Europa, el racismo y la xenofobia, las administraciones de diferentes presidentes de EE.UU., las luchas sociales en el país norteamericano, el fenómeno religioso el funcionamiento de las empresas estadounidenses”, señala HispanTV, haciendo uso del mismo lenguaje bolivariano que la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

‘Fort Apache’ es el otro programa que presenta Iglesias en esta televisión iraní. En este caso se trata de una tertulia política que dedica “atención especial a la situación internacional y especialmente a América Latina”. En estas semanas en las que Iglesias se ha tomado una baja por paternidad (pese a que los diputados no está sujetos al régimen general), le está sustituyendo como moderador Juan Carlos Monedero. En cuanto a las entrevistas que está emitiendo ‘Otra vuelta de Tuerka’ fueron grabadas antes de esa baja por paternidad.

El líder morado siempre ha defendido siempre su colaboración con el régimen de Irán. “A nosotros nos preguntan, ¿Pero vosotros, si sois de izquierdas, por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán que es una teocracia? Pues porque la geopolítica es así”, confesó el propio Iglesias en una charla en 2014 a la que fue invitado por la Unión de Juventudes Comunistas de Aragón.

“Cabalgar contradicciones”

“A los iraníes les interesa que se difunda en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones”, afirmó Iglesias.

“El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. No me gusta que las presentadoras tengan que salir con un pañuelo. Puede ser un un motivo para que yo pensase no trabajar en ese cadena pero tenemos absoluto control y no tenemos censura”, se excusaba.

La productora 360 Global Media es la empresa financiada por el Gobierno de Irán y la que paga directamente a todos los colaboradores de Fort Apache (entre los que se encuentran varios miembros de Podemos) y cede gratuitamente sus estudios de Madrid para grabar el programa. Ahora, también lo hace con ‘Spoilers’.