El PSOE feminista tira de dos hombres e independientes como candidatos a las dos principales plazas locales

Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid y Pepu Hernández al ayuntamiento madrileño defenderán las siglas del PSOE pese a no ser afiliados

Al Partido Socialista le falta personal, hasta tal punto que ‘in extremis’ los socialistas han fichado en el mercado de invierno al ex seleccionador de basket Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid, haciendo así tándem con Ángel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad. Era el fichaje ‘estrella’ que esperaba el PSOE tras varios plantes a Pedro Sánchez. A última hora un viejo compañero en el Estudiantes le ha dicho que sí.

Con Hernández y Gabilondo, el PSOE mas feminista tira de dos hombres e independientes para liderar las dos candidaturas a las plazas más importantes de las elecciones del 26 de mayo. Una modificación en los estatutos sobre las primarias del PSOE, permite a ambos presentarse a las primarias aún no siendo afiliados. Tendrán que conseguir el 5% de avales de los militantes para poder presentar su candidatura a las primarias que se celebrarán en las próximas semanas.

Hernández, que ya había rechazaco anteriormente un ofrecimiento similar del ex líder del PSOE José Luís Rodríguez Zapatero para ser candidato de los socialistas, competirá previsiblemente con Manolo de la Rocha en las primarias para ser el cabeza de lista del PSOE madrileño. Minutos después que se hiciese pública la candidatura de Hernández, De la Rocha ha confirmado su candidatura en las redes sociales. En 2014, el ex seleccionador ya presentó a Pedro Sánchez en un desayuno organizado por el Nueva Economía Fórum en Madrid.

Los ‘no’ a Sánchez

A Pedro Sánchez le ha costado encontrar candidato al alcaldía de Madrid. El ex deportista era el 1% de esperanza para presentar a una “estrella” bajo las siglas del PSOE. El primero en decirle que no al presidente fue su ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. El ex secretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba también rechazó liderar la lista del PSOE madrileño. Reyes Maroto, titular del ministerio de Indústria y Turismo, era la única que se había puesto a disposición del Presidente en caso de no encontrar la “estrella” que buscaba.