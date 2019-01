El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho este lunes que sigue sin descartar concurrir a las elecciones al Parlamento europeo del próximo mayo

Puigdemont se ha comprometido al mismo tiempo a participar “activamente” tanto en la campaña electoral de las elecciones municipales en Cataluña como en la de las europeas.

“Usted me escuchó decir y ofrecerme como ‘número dos’ de una candidatura unitaria que pudiera encabezar el vicepresidente Oriol Junqueras. Cuando dije eso es que ya no me descartaba”, ha respondido Puigdemont a preguntas de si sopesa aún ser candidato en los comicios europeos.

De salir elegido como eurodiputado, Puigdemont tendría que regresar a España para tomar posesión del escaño de eurodiputado, ya que la ley le obliga a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso, lo que podría implicar su detención.

Refiriéndose a si habría cabida para candidatos no catalanes en una lista independentista a las europeas, Puigdemont ha dicho que eso nunca ha sido un “problema” y ha negado que en el pasado haya criticado al candidato de Ciudadanos para Barcelona, Manuel Valls, por presentar su candidatura pese a haber crecido en Francia.

“Son elecciones en las que se pueden presentar, como yo podría presentarme también, en otros países”, ha añadido, después de avisar de que habrá “baile de nombres” y que algunas listas tendrán “fundamento” y otras no.

Puigdemont ha confirmado el interés del exconseller y diputado de JxCat Jordi Turull a unirse a la carrera a las europeas, pero ha evitado responder a los rumores sobre otros nombres por los que se le ha preguntado, como el caso de Beatriz Talegón.

En cualquier caso, el expresident ha emplazado al congreso fundacional de La Crida el próximo 26 de enero para saber bajo qué marca se presentará el movimiento independentista al Parlamento europeo y quienes participarán del proyecto.

Será, ha añadido, un proyecto de “suma e incorporación” y de “transversalidad“, en cuya campaña electoral quiere participar “activamente”. “Daré apoyo a todas las candidaturas locales y europeas, toda la buena gente que está haciendo esfuerzo para ofrecer propuestas políticas que superen estrictamente las siglas de partido”, ha explicado.

En cuanto a la posibilidad de que el PNV se sume a la lista para las europeas, Puigdemont ha evitado responder de manera directa y ha dicho que “es el PDeCAT quien tiene que hablar” con los nacionalistas vascos, porque es esta formación quién tiene relación con el PNV. Con todo, ha añadido, será a partir del día 26, cuando se conozca la propuesta de La Crida, cuando los exconvergentes puedan abordar el asunto.