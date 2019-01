Errejón deja su escaño en el Congreso para competir con las siglas de Carmena frente a Podemos

El diputado Íñigo Errejón ha abandonado este lunes su escaño en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en el Congreso para centrar sus esfuerzos en aspirar a la Presidencia de la Comunidad en la candidatura 'Más Madrid', impulsada por la actual alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Así lo ha anunciado el hasta ahora secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y diputado electo por la circunscripción de Madrid en una improvisada rueda de prensa en la Cámara baja. Errejón ha manifestado que se trata de una “decisión personal” ante la petición de otros compañeros de partido y que se basa en su pretensión de “levantar una mayoría nueva de madrileños” que pugne por “un gobierno en la Puerta de Sol del que nos podamos fiar y estar orgullosos”. “Estamos tocando una tecla que hace mucho tiempo que no sonaba. Mucha gente está volviendo a la participación política. Este camino acaba donde siempre comienza todo, en la Puerta del Sol”, ha subrayado.

Preguntado sobre si piensa dejar también el partido, Errejón ha descartado de plano esta posibilidad. “Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel”, ha sentenciado. Además, ha apuntado que no sólo ha recibido el apoyo de los diputados errejonistas en su apuesta por concurrir a las autonómicas de mayo con las siglas de ‘Mas Madrid’, sino también de “gente que ni se imaginarían” dentro de su bancada, ha señalado a los periodistas, aludiendo así implícitamente a parlamentarios pablistas.

Poco antes, la dirección de Podemos —a la que pertenece Errejón—no había avanzado todavía detalles de cómo recompondrá su lista para las elecciones autonómicas de Madrid de mayo, tras la decisión de Errejón de presentarse a los comicios con la plataforma de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. De hecho, la cúpula del partido morado ha afirmado que será la dirección autonómica, liderada por Ramón Espinar, la que decida. Entre los nombres que se barajan para encabezar esa lista y competir con Errejón figuran los del propio Espinar y el exJemad José Julio Rodríguez, tal y como publicó OKDIARIO este domingo.

Eso sí, la dirección de Pablo Iglesias ha dejado claro una vez más que descartan negociar con esta nueva plataforma ‘Más Madrid’, con la que Errejón se ha situado, a su juicio, fuera de Podemos. “Nos vamos a presentar rotundamente con una candidatura de Unidos Podemos, como hemos hecho en el Congreso y como han marcado en consultas los inscritos en la Comunidad”, ha afirmado la co-portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera. Se da la circunstancia de que Errejón fue también elegido cabeza de lista de la formación morada en esas primarias el pasado mayo.

No será expedientado

Así lo han asegurado en la rueda de prensa el secretario de Organización, Pablo Echenique, y la co-portavoz, Noelia Vera, en la que han asegurado que la dirección no está hablando ya de la crisis de Errejón porque tienen entre manos otras cuestiones más relevantes, a su parecer, como la negociación con el Gobierno de los reales decretos que se debaten este martes en el Congreso, informó Ep.

En este sentido, se han reafirmado en las declaraciones que ya realizaron el viernes y el sábado, y se han limitado a confirmar que Unidos Podemos estará en las autonómicas de mayo, pero sin detallar cómo se llevará a cabo el proceso para elegir a su nuevo candidato a la Presidencia de la Comunidad.

En cuanto al futuro de Errejón, Vera había insistido en debía ser él mismo el que, por “coherencia”, tomara la decisión de dejar el escaño tras haber optado por presentarse como candidato de una nueva plataforma. De este modo, la cúpula de Iglesias ha descartado una vez más la posibilidad de abrir un expediente a Errejón, ya que su acción, según Echenique, se trata de un “hecho político” y no requiere un “debate reglamentario”.