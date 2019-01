Lee el discurso íntegro de José María Aznar en la Convención Nacional del PP

Eso no es dialogar. Eso es rendir la democracia y traicionar el compromiso más elemental de un gobernante.

Eso no es negociar. Es un insulto a los españoles y a la democracia.

Os decía antes que hace algún tiempo, los socialistas destituyeron a su secretario general. Por las mismas razones que los socialistas lo hicieron, exactamente por las mismas razones, hoy, aquel secretario general tiene que ser destituido democráticamente por los ciudadanos en las urnas. Yo hago mías las razones que llevaron a los socialistas a destituir a quien hoy es presidente del Gobierno.

España necesita el cambio. Y la responsabilidad del PP es esencial.

Quiero ser respetuoso con todos. Pero Andalucía ha mostrado dos cosas: El PP no ha sido suficiente para el cambio. Pero sin el PP es seguro que el cambio no se habría producido. Y añado: sin el liderazgo fuerte del PP el cambio no se producirá.

El PP, lo hemos visto, es el seguro del cambio.

Sólo el PP y un PP fuerte garantiza el cambio.

No un cambio de tal vez sí o tal vez no.

Ni un cambio que se confunda de objetivo porque lo que hay que cambiar es el gobierno, no la Constitución.

No pidamos el voto del miedo. El voto que ha de pedir el PP es el voto de la esperanza y del patriotismo. Convoquemos a los españoles a retomar un gran proyecto de éxito para nuestra Nación que es el éxito al que puede y debe aspirar.

Esa tarea es realmente ímproba y va a recaer en buena medida sobre Pablo Casado. Pablo tuvo el coraje y el acierto de dar un paso al frente cuando el partido lo necesitaba y sabemos que no dará un paso atrás en esa responsabilidad que el Partido Popular ha puesto sobre sus hombros.

Hace casi 30 años un joven de 37 años -la misma edad de Pablo Casado- llegó a la presidencia del Partido Popular. Ese joven -como Pablo Casado- venía desde Ávila. Pero a diferencia de ese joven de hace 30 años, el joven de hoy, Pablo Casado, es mucho más listo y sabe mucho más de política.