Oriol Pujol comparte módulo en prisión con Sandro Rosell y Diego Torres

Oriol Pujol. (Foto: EFE)

El ex diputado de CiU Oriol Pujol comparte desde este viernes módulo en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), con el ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell y el empresario Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin, condenado por el caso Nóos