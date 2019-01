Montserrat niega que en el PP haya división interna por la negociación con VOX

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha negado hoy categóricamente que exista división interna en el partido por la negociación con Vox para la investidura en Andalucía y ha atribuido las declaraciones de los barones regionales a que están defendiendo "el ADN" de la formación.

Tras la reunión del Consejo de Dirección del Grupo Popular, Dolors Montserrat ha dado por seguro que el PP va a “conseguir” el cambio en Andalucía, aunque no ha querido hablar sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en Sevilla porque no van a “retransmitirlas en directo y al minuto”.

Así ha descartado tanto “diferencias” en el seno del partido, como que haya algún tipo de “rebelión” tras las declaraciones de barones como el gallego Alberto Núñez Feijóo, quien ha rechazado derogar leyes contra la violencia machista, o el vasco Alfonso Alonso, quien ha dicho que a Vox “le falta un hervor”.

Ante la pregunta de si comparte este postulado, la portavoz del partido con más diputados en el Congreso Montserrat ha respondido que lo que comparten todos los miembros del PP es que no votan a Vox, y ha instado a no intentar ver “lo que no existe” porque son “un partido fuerte preparado para liderar el cambio en Andalucía”.

Mas unidos que nunca

Ha añadido que, por el contrario, están “más juntos que nunca” en defensa “acérrima” de las posiciones del partido que es “tolerancia cero” contra la violencia.

Y es que, al definir el posicionamiento del PP ante la violencia machista, Montserrat la ha incluido siempre en el marco de todo tipo de violencia, como la que se ejerce contra la infancia, la terrorista, o la trata de personas.

El PP siempre ha estado “al lado de todas y cada una de las víctimas de cualquier tipo de violencia, también la de género”, ha insistido, y cree que nadie puede dar lecciones a su partido en este ámbito, en el que ha liderado la firma del pacto a nivel nacional.

“No vamos a permitir lecciones pero tampoco la ideologización, ni el partidismo, ni la banalización de la violencia“, ha afirmado Montserrat.