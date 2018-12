Entre los simpatizantes de esta cuenta de los ‘chalecos amarillos’ hay varios relacionados con Podemos. Es el caso del secretario de Comunicación , Juanma Del Olmo; el portavoz en el Parlamento balear, Alberto Jarabo; el consejero de los ‘morados’ en Madrid, Jota Cañadas o la secretaria de comunicación en la Comunidad de Madrid, Dina Bousselham.

Desde esta cuenta se impulsa la propagación del movimiento de origen francés que comenzó en el mes de octubre y que tiene como fin protestar contra el impuesto sobre el carbono y otro tipo de demandas.

El movimiento, que suma ya diez muertos en las distintas protestas, pretende extenderse a España, en un clima de crispación general. Desde el perfil oficial avanzan además la idea de extenderse a nivel europeo, a través de la organización de una manifestación conjunta con movimientos surgidos también en otros países.

🇪🇸¿No sería mejor convocar una macro manifestación de #ChalecosAmarillos a nivel europeo?

🇫🇷Ne vaudrait-il pas mieux organiser une grande manifestation des #GiletsJaunes au niveau européen?

🇬🇧Would not it be better organise a macro manifestation of #YellowVests at europen level? pic.twitter.com/FZisGiX9eY

— ChalecosAmarillos Global (@ChalecosAmarill) 27 de diciembre de 2018