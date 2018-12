Santiago Abascal anticipa una negociación larga: revisará el pacto PP-C’s para erradicar las leyes de izquierdas

Santiago Abascal en una imagen reciente (EP).

Santiago Abascal no tiene prisa por cerrar el acuerdo de gobernabilidad en Andalucía. Tiene claro que Vox no va a suponer un obstáculo para expulsar al PSOE de la comunidad andaluza, pero, precisamente por eso, quiere que no sólo no sea un obstáculo, sino que sea el catalizador de la verdadera expulsión del adoctrinamiento de izquierdas.