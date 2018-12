El juez tras absolver a Sánchez: “No hay excusa ni disculpa para lo ocurrido en este caso”

El tribunal del caso abronca al juez instructor y considera que se ha causado un perjuicio a los acusados: "No hay excusa ni disculpa para lo ocurrido en este caso ya que hubo una indolencia en la instrucción, que es atribuible a la administración de justicia y que no debe repercutir de forma desfavorable en los acusados"

El juzgado reconoce ahora que una de las causas que costaron el cargo al ex presidente de Murcia no estaba justificada, no tenía que haber llegado nunca a reabrirse. Primero se archivó y luego se volvió a investigar a instancias de la Fiscalía. Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia admite en una decisión con pocos precedentes que la Justicia ha cometido errores en este caso. Reconoce, con otras palabras, que ha habido lentitud y falta de criterio al reabrir la investigación sin causa aparente.

La Audiencia Provincial de Murcia no ha tardado en decidir sobre este asunto en el que son acusación particular Podemos y el PSOE. Hoy en teoría les tocaba decidir sobre las cuestiones previas pero los magistrados han decidido Este caso y la relación colateral de Sánchez con la trama Púnica valieron para que Ciudadanos. Las palabras del juez que preside la sala no dejan lugar a dudas “la interpretación que hizo la Sección Segunda de esta Audiencia fue poco razonable y contraria al tenor del texto de la ley, habla de la orden de volver investigar el caso sin que apenas se hubieran practicado diligencias.

El juez ve “indolencia “en la instrucción

El secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, Miguel Ángel Miralles, ha preguntado este jueves, tras conocer que la Justicia ha dicho que no se han respetado los Derechos Fundamentales del expresidente de la Comunidad y del PP en la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez y por lo que ha salido absuelto del caso ‘Pasarelas’ “si alguien le va a pedir perdón”.

“Todos sabemos que esto pasó porque se trata de Pedro Antonio Sánchez, porque había que cargárselo como fuera, aunque hubiese que saltarse sus Derechos Fundamentales”, ha precisado el secretario general regional del PP, quien considera que “a ninguna persona se le puede tratar fuera de la Ley, y así lo ha dejado claro la Audiencia Provincial”.