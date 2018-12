Ingresan a Zaplana en el hospital La Fe de Valencia tras una bajada de defensas

Eduardo Zaplana. (Foto. PP)

El ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro popular Eduardo Zaplana ha sido trasladado desde la cárcel de Picassent al Hospital la Fe de Valencia -el centro donde se trata de la leucemia que padece- a causa de un empeoramiento en su estado, según han informado fuentes próximas al ex ministro.

Este ingreso se debe a una bajada de defensas según las mismas fuentes que han señalado que lleva varios días en el hospital. Zaplana se encuentra en la cárcel de Picassent desde finales del mes de mayo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. La defensa de Eduardo Zaplana ya ha interpuesto varios recursos de reforma contra el auto de prisión de la jueza en el que alegaba que la medida era “innecesaria y desproporcionada”, ya que, a su entender, no existía “ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas” ni de fuga, y, además, alegaba la “grave enfermedad” que padece desde hace años el ex ministro -padece leucemia- y que requiere cuidados “continuos y periódicos”. El ex ministro está en prisión desde el 24 de mayo tras ser detenido por el caso ‘Erial’, en el que se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. El pasado 25 de junio ya fue trasladado desde la prisión de Picassent a La Fe, en aquel momento por problemas respiratorios. El pasado 5 de junio, el ex presidente valenciano fue trasladado durante unas horas al mismo centro hospitalario, en ese caso para recibir el tratamiento y pasar los controles habituales por la leucemia.