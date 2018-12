Casado lamenta que Sánchez “prefiera mendigar” una reunión con Torra antes de aplicar el 155

Pablo Casado en una imagen reciente. Foto: Europa Press

Pablo Casado también ha recriminado a Sánchez que "implore" dicha reunión en lugar de dirigirse a Torra para decirle "está usted cesado" y poner en marcha el 155 porque "esto ya no lo aguanta nadie" Pablo Casado ha insistido en que "no se puede aguantar más" la situación en Cataluña porque ya no se puede soportar