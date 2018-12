Herrera: “Ya era hora de que Iglesias se haya hecho mayor”

Carlos Herrera hala esta semana en su sección ‘no sin mi palo selfie’ del giro que parece haber dado Pablo Iglesias en su comparecencia en el Senado para la Comisión de Investigación de la financiación de los partidos políticos. Allí Iglesias reconoció que se equivocaba cuando había dado su apoyo a la Venezuela de Chavez y Maduro.

Además el líder de Podemos hablaba por primera vez en cuatro años de una de las polémicas que le han perseguido durante todo este periodo de tiempo: sus comentarios machistas sobre la periodista Mariló Montero. Es un asunto que toca de cerca al colaborador de OKDIARIO, en muchas ocasiones ha reprochado al podemita por sus inaceptables expresiones sobre la la popular presentadora de televisión.

Herrera dice: “Iglesias rectifica ahora y dice que Venezuela no es lo que yo creía. Podemos preguntarnos si el líder de la izquierda es sincero y la verdad es que no lo sé porque no le conozco. Sí estoy seguro de que esto lo dice porque ha visto cómo el lobo también tiene orejas”

El colaborador de OKDIARIO asegura que las palabras de Iglesias pueden estar condicionadas por los malos resultados de su partido en Andalucía. A esas son a las “orejas” a las que se refiere el periodista.

Cree Herrera que el batacazo en las andaluzas ha supuesto que Iglesias se haya hecho mayor y dado cuenta de que “hay determinadas cosas que los votantes no están dispuestos a perdonar”.

En cuanto a las disculpas pedidas a la periodista Mariló Montero el líder de opinión no quiere polemizar y zanja el asunto con una reflexión: ha tardado en pedir las disculpas “pero a quien pide disculpas no queda otro remedio que darlas”. Ahí deja un asunto sobre el que se ha hablado y escrito mucho en los últimos cuatro años.