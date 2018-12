El presidente de los Mossos constitucionalistas: “No es exagerado hablar de posibles muertos el día 21”

Desconvocan la huelga de funcionarios en Cataluña a la que iban a acudir los Mossos "Puede haber una espiral de violencia"

Ángel Gómez, presidente de la asociación de Mossos Constitucionalistas no se esconde. Conocedor del miedo que muchos de sus compañeros sufren ha decidido dar la cara y explicar la situación en la que se encuentra el cuerpo de policía catalán y la situación política bajo la presidencia de Quim Torra.

P. La huelga de funcionarios de este miércoles ha quedado finalmente desconvocada ¿Cuál cree que debería ser actualmente la reivindicación de los Mossos D’Esquadra?

R. Tiene que ser estrictamente la despolitización y la sujeción legal al ordenamiento jurídico del cuerpo huyendo de cualquier veleidad partidista o sectaria. Y desde luego, no dejarnos manipular. Ante actitudes ilegales se pueden usar los cauces que el Estado de Derecho pone a su disposición.

P. ¿Por qué hay tanto miedo entre los Mossos que quieren cumplir la Constitución?

Si hablamos de ‘despolitización del cuerpo’ no es un recurso retórico porque está totalmente politizado ¿Cómo se consigue? Con un mecanismo de comisariado político. Dicho mecanismo se concreta en la División de Asuntos Internos (DAI) la cual de manera arbitraria puede incoar expedientes disciplinarios que pueden acarrear graves repercusiones como inhabilitaciones. Atropellos y aberraciones jurídicas que no podían hacer en el ámbito penal, se están haciendo a nivel administrativo. Puedes luchar contra ello, pero tienes que hacer una inversión económica cuando la otra parte no tiene que hacerlo sino que lo paga el ciudadanos con sus impuestos.

P. A apenas diez días de la huelga del 21-D con la que los CDR pretenden paralizar Cataluña ¿Cuáles son sus expectativas?

Es muy preocupante. Hay que reconocer que no se han escondido ni siquiera a nivel institucional. Están inspirados en las revuelta de los chalecos amarillos en Francia por lo que, obviamente, implica beligerancia. El presidente de la Generalitat quiere la vía eslovena y eso que causó decenas de muertos. Es muy probable que tengan que acudir Policía y Guardia Civil y eso es lo que quieren puesto que el independentismo necesita de enfrentamiento para el impacto audiovisual.

Ellos hacen sus cuentas y dicen “si nos cuestan 18 heridos o muertos, tampoco son muchos”. Yo espero que no se llegue a esos extremos y que se tomen medidas preventivas.

P. A estas alturas ¿Le parece una exageración hablar de posibilidad de muertos?

R. No es exagerado pensar que puede haber muertos. Puede haber enfrentamientos físicos como en Francia, puede haber un accidente, un mal golpe, puede haber mala fe…Puede haber una espiral de violencia. Si hay un muerto esa parte se puede ver legitimada para agredir a la otra y todos sabemos cómo empiezan y acaban las espirales.

Un mensaje para Sánchez