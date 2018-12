Fernández Díaz se desmarca del uso de fondos reservados para espiar a Bárcenas: “Yo no los gestionaba, que lo demuestren”

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado este martes que no tiene “la más mínima preocupación” por el supuesto uso de fondos reservados del Ministerio para recuperar documentos comprometedores del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ya que sostiene que él no los gestionaba, sino que eran otras personas del Departamento en las que, según afirma, tiene “plena confianza”.

En los pasillos del Congreso, ha respondido así preguntado por la llamada ‘operación Fondos reservados’, como se ha bautizado el operativo policial llevado a cabo cuando él estaba al frente de Interior para, supuestamente, recuperar documentos de Bárcenas al parecer comprometedores para dirigentes del PP del momento como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy. Informaciones que ha ido revelando en las últimas semanas OKDIARIO, con pelos y señales de la operación.

Fernández Díaz considera “llamativo” que una pieza declarada secreta por el juez se esté conociendo a través de los medios de comunicación, si bien ha apuntado que, en lo personal, no tiene “la más mínima preocupación”.

Que lo demuestren

Aunque él rendía cuentas en el Congreso por esas partidas presupuestarias, Fernández Díaz ha recalcado que él no gestionaba los fondos reservados y que, por tanto, desconoce si con ellos se pagó esas maniobras para presuntamente recuperar documentación del tesorero.

No obstante, ha insistido en que tiene “plena confianza” en las personas que los gestionaban y que quien acusa tendrá que demostrar que no se hizo “de manera adecuada”. “Hay un juicio, pues ya está”, ha zanjado.