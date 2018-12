C’s pregunta al Gobierno qué piensa hacer ante la “peligrosa llamada a violencia” de Torra

C’s quiere que el Gobierno explique qué medidas piensa tomar para responder a la “peligrosa llamada a la violencia” que, a su modo de ver, ha hecho el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, con su propuesta de que esta comunidad siga el ejemplo de Eslovenia, que se independizó de Yugoslavia tras la Guerra de los Diez Días.

“Los catalanes hemos perdido el miedo, no nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias, hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres”, dijo Torra el pasado sábado en Bruselas durante el acto de presentación del Consell per la República.

Ante estas declaraciones, Ciudadanos ha registrado en el Congreso dos preguntas dirigidas al Ejecutivo para las que solicita respuesta por escrito. En primer lugar, le pide su opinión sobre lo que, a su juicio, es una “invitación a la violencia explícita por parte del presidente de la Generalitat”.

En segundo lugar, la formación naranja pregunta “qué medidas, al margen del diálogo político y la disposición a entablar conversaciones oficiales, piensa el Gobierno llevar a cabo para frenar la peligrosa escalada de violencia a la que pretende llegar” Torra.

“Irresponsabildad” y “peligro”

En la iniciativa legislativa, el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y los diputados Sergio del Campo y Toni Cantó recuerdan que Eslovenia alcanzó la independencia por la vía unilateral y tras un conflicto violento con Serbia que duró varios días, se cobró 75 muertes y dejó 550 heridos aproximadamente, según datos del Gobierno esloveno.

“Que el presidente de una comunidad autónoma anime a unos ciudadanos, sin importar quiénes sean, a cometer actos de violencia no sólo constituye una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática, sino que resulta gravísimo, intolerable y de una irresponsabilidad y peligro mayúsculos”, han advertido.

Para los diputados de Cs, la situación generada en Catalunya por la Generalitat y por los partidos independentistas es “insostenible”. En particular, destacan el clima de “conflictividad social” que, a su juicio, existe desde hace un año, con “tensión creciente y brotes de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía española”.

Además, sostienen que el “estridente fracaso” de los planes de los partidos separatistas les ha llevado a “seguir elevando la tensión sin otro particular propósito que el de evitar admitir dicho fracaso”.

De ahí que los Comités de Defensa de la República (CDR) hayan emprendido “actuaciones violentas que terminaron por paralizar la comunidad autónoma”, cortando carreteras y vías de tren y protestando junto al Parlament y a la Delegación del Govern en Girona.

Mientras tanto, Torra “se plegó cobardemente a las consignas excluyentes, violentas y antidemocráticas de los comandos separatistas e incluso aplaudió sus actuaciones” durante el primer aniversario del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017, según la formación naranja.

Por último, Cs destaca en su iniciativa que el jefe del Ejecutivo catalán ha pretendido hacer una “purga” entre los agentes de los Mossos “cumplieron su deber” cuando miembros de los CDR cortaron diversos tramos de la AP-7 de Tarragona.